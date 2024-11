30 milioni e addio, l’Inter è pronto a cederlo al PSG

Le ultime di calciomercato mettono in evidenza la possibile operazione sull’asse Milano-Parigi

Non vi è alcun dubbio che l’estate 2025 possa rappresentare un momento cruciale per le ambizioni future dell’Inter. Si stanno valutando le opzioni, tra entrate ed uscite, con due reparti in particolare che subiranno una vera e propria rivoluzione. Il primo è chiaramente l’attacco, dal quale partiranno almeno due giocatori.

Marko Arnautovic, in scadenza il 30 giugno 2025, potrebbe addirittura fare le valigie già nel mese di gennaio, se dovesse arrivare la proposta giusta. Il Torino ricerca un sostituto di Zapata, che a causa di un grave infortunio ha chiuso anzitempo la stagione.

Occhio pure al suggestivo ritorno a Bologna, desideroso – pare – di riabbracciare il 35enne viennese già ad inizio 2025. E se per Correa ogni discorso di addio sembrerebbe stato invece rimandato definitivamente a fine giugno, quando il contratto dell’argentino scadrà, è altrettanto chiaro che la retroguardia interista è vicina a cambiare molto.

Già confermati Darmian e Acerbi– per probabilmente un’ultima stagione in nerazzurro dopo il rinnovo annuale – occhio a de Vrij che può salutare. L’olandese, che percepisce un ricco stipendio da 3,5 milioni di euro a stagione, è in scadenza a fine annata. C’è un’opzione, vedremo se l’Inter la eserciterà oppure no.

Dall’Inter al PSG, ci siamo: firma in estate

Nel frattempo si sta facendo strada una possibilità – tra gli addii – davvero intrigante, che vedrebbe uno dei big di Simone Inzaghi lasciare l’Inter per approdare in estate al PSG. Si tratta di Benjamin Pavard.

Arrivato nell’agosto 2023 per 31 milioni di euro dal Bayern Monaco, il nazionale francese ha recentemente subito un infortunio al bicipite femorale che lo terrà ai box quasi un mese. Già accostato all’addio nella scorsa sessione di mercato, fino a questo momento ha collezionato 15 presenze, con 1 assist e 1079′ in campo.

Il potenziale interesse del PSG potrebbe ribaltare le carte in tavola portando al clamoroso addio di Pavard. Una possibilità sullo sfondo, ancora non concreta, che da suggestione potrebbe diventare qualcosa di più nei prossimi mesi.

Il club di Al-Khelaifi potrebbe offrire 30 milioni di euro, con l’Inter che si leverebbe di torno pure un pesante ingaggio da 5 milioni di euro netti.