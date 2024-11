Oaktree gongola, 97 milioni per l’Inter: “Trattative in corso”

Arrivano buone notizie da Viale della Liberazione. Continuano gli incassi importanti per un club pronto a recuperare il rosso degli anni scorsi

Priorità ai conti. Oaktree ha sempre guardato alla possibilità di portare il club ad avere una economia sostenibile senza abbassare la competitività della rosa. E fino a questo momento possiamo dire che la strada intrapresa è sicuramente quella giusta. La proprietà americana sta riuscendo a diminuire il rosso presente all’arrivo ed ora l’obiettivo è quello di arrivare ad un pari nel bilancio per poi magari investire qualche cosa in più anche sul calciomercato.

Le buone notizie in chiave economica per l’Inter comunque sono molto frequenti. Nell’ultimo comunicato ufficiale il club ha annunciato l’ingresso di 97 milioni di euro nelle proprie casse e non è assolutamente finita qui. Il percorso, quindi, è quello giusto e si proverà già nelle prossime settimane ad avere altri introiti utili magari per piazzare qualche colpo in ottica calciomercato estivo.

La priorità di Oaktree è quella di mantenere i conti in ordine. Da qui la scelta da parte della proprietà americana di puntare su giocatori giovani e futuribili e non cedere ai ricatti dei procuratori. Il fondo statunitense ha voglia di dimostrare come attraverso una economia sostenibile si può arrivare ad essere competitivi in Italia e in Europa. Naturalmente il lavoro è molto più ampio e non riguarda semplicemente la rosa.

Inter: arrivano 97 milioni, Oaktree esulta

A Viale della Liberazione, per esempio, si è iniziato un lavoro diverso con gli sponsor e anche qui si vedono i primi frutti. Nell’ultimo comunicato è precisato come “i ricavi ammontano 97 milioni di euro (19 in più rispetto allo scorso anno ndr). Questa cifra include nuovi contratti pluriennali con sponsor di maglia come Betsson e Gate.it, l’incremento delle intese con partner esistenti (Qatar e Bper) e l’introduzione di una nuova azienda nel settore telecomunicazioni. TIM“. L’Inter ha anche assicurato di lavorare per finalizzare e rinnovare ulteriori contratti che per ora sono in fase di negoziazione.

L’obiettivo è quindi quello di fermare ulteriori accordi e rendere i ricavi ancora più importanti dal punto di vista economico. Un lavoro che porterà i nerazzurri ad avere in futuro i conti in ordine e una disponibilità economica maggiore. La nuova era sta iniziando a dare i suoi frutti e a Viale della Liberazione si guarda alle prossime stagioni con maggiore fiducia rispetto al passato.