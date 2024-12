Donnarumma e Verratti all’Inter, Marotta dribbla ma non chiude

Il Presidente dell’Inter ha risposto anche sul calciomercato prima del match del ‘Franchi’ contro la Fiorentina

Prima di Fiorentina-Inter, Beppe Marotta ha risposto anche sul calciomercato. In particolare sui rumors che danno i nerazzurri interessati a ‘Gigio’ Donnarumma e a Marco Verratti, quest’ultimo in scadenza a giugno. “Ormai è consuetudine che i top club vengano accostati a grandi giocatori che potrebbero essere svincolati a fine stagione – le parole a ‘Sky Sport’ del presidente nerazzurro – Ma in questo momento la rosa è competitiva e risponde ai nostri obiettivi”.

In sostanza Marotta non sembra chiudere le porte a un possibile futuro approdo ad Appiano dell’ex portiere del Milan, in scadenza col PSG nel 2026 e non intoccabile per Luis Enrique, come dell’ex regista della Nazionale ora in Qatar, all’Al-Arabi.

“Non abbiamo ansie di dover colmare dei buchi – ha aggiunto – però è normale che l’attività di Ausilio e di Baccin è quella di sondare sempre ipotesi di mercato che possano essere congeniali al nostro modello. Da qui a dire che stiamo concretamente negoziando qualcosa, tuttavia, no di sicuro”.

Lautaro escluso dal Best FIFA, Marotta: “C’è grande amarezza”

Al microfono di ‘Dazn’, invece, Marotta è andato di nuovo conto l’esclusione di Lautaro, che oggi torna titolare al fianco di Thuram, dal FIFA The Best: “C’è grande amarezza, perché aveva dimostrato di meritare l’inserimento negli 11”.

“Il rammarico nostro – ha proseguito in conclusione – rispetta la delusione del giocatore che però da professionista può sorvolare. Dal punto di vista della società era giusto manifestare vicinanza al ragazzo e il proprio stato d’animo”.