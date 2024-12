Inter, maxi investimento per l’inglese: “È una star del ruolo”

I nerazzurri lavorano per rinforzare la rosa di Inzaghi e c’è un nome che stuzzica molto la dirigenza di Viale della Liberazione. Tentativo in estate?

In casa Inter si ragiona su come rinforzare la rosa a disposizione di Inzaghi. A gennaio non sono previsti particolari operazioni, ma a Viale della Liberazione si lavora lo stesso con obiettivo l’estate. Oaktree ha più volte ribadito la volontà di rendere la squadra molto più giovane e per questo motivo sulla lista di Marotta sono presenti giocatori futuribili e di talento oltre che naturalmente futuribili.

Secondo quanto riferito da La Repubblica, nel mirino dell’Inter potrebbe finire un talento inglese. Il giocatore piace a diverse big, ma i nerazzurri potrebbero muoversi sin da subito per provare ad anticipare la concorrenza. Un calciatore simile in questo momento manca nella squadra di Inzaghi e non possiamo escludere che ci possa essere un tentativo già nelle prossime settimane per capire eventualmente la fattibilità di una operazione simile.

Oaktree ha chiesto a Marotta e Ausilio di ringiovanire la rosa a disposizione di Inzaghi. Un lavoro non semplice e per questo motivo la dirigenza si è mossa sin da subito per individuare i giocatori giusti da dare al proprio tecnico. Per il momento siamo solamente nel campo delle ipotesi, ma c’è un calciatore che potrebbe fare davvero a caso dei nerazzurri.

Inter: Marotta sul giocatore inglese, tentativo per l’estate?

Stando a quanto riferito da La Repubblica, Marotta vorrebbe approfittare della volontà di Oaktree “per chiedere un investimento forte su un talento dell’uno contro uno”. In tal senso occhio a “Bynoe-Gittens del Borussia Dortumund. Il suo valore – aggiunge ‘La Repubblica’ – aumenta mese dopo mese e forse il tempo per prenderlo non è assolutamente scaduto”. Naturalmente ci sarà da battere una folta concorrenza e questo rende il tutto molto più difficile rispetto a quanto ipotizzato in passato.

Bynoe-Gittens è un classe 2004 (quindi ha 20 anni) che ama giocare principalmente largo a sinistra, ma può anche agire a destra. Al momento sembra difficile collocarlo nel 3-5-2 di Simone Inzaghi. Ha comunque ampi margini di miglioramento e le sue caratteristiche lo possono portare anche in futuro a diventare una seconda punta di assoluto livello.

In questa stagione in 19 presenze ha messo a referto otto gol e quattro assist. Numeri importanti e che lo rendono uno dei migliori talenti presenti nel calcio europeo. L’Inter ci pensa e valuta se affondare sin da subito il colpo.