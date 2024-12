Colpo in prestito: l’ex Juventus è pronto a dire sì all’Inter

Il futuro del big potrebbe essere all’Inter: l’ex Juventus è nel mirino di Marotta, può davvero firmare e vestire la maglia nerazzurra

La lotta Scudetto col Napoli, a distanza, prosegue in attesa di conoscere alla fine chi riuscirà ad arrivare davanti a fine stagione. In casa Inter, dopo l’annata strepitosa che ha regalato la seconda stella, c’è voglia di ripetersi. In tal senso, però, le lacune nella rosa di Simone Inzaghi non mancano.

E così sarà inevitabilmente necessario agire in sede di calciomercato, per un gennaio bollente nel quale i dirigenti nerazzurri faranno di tutto per rendere ancor più competitivo il gruppo laureatosi campione d’Italia pochi mesi fa.

Clamorosamente, la strada dell’Inter potrebbe finire per intrecciarsi con quella della Juventus. A subire un incredibile sgarbo, stavolta, sarebbe la società piemontese. Il mercato dell’Inter, nelle prossime settimane, potrebbe assumere tinte bianconere. Beppe Marotta, alla ricerca dei profili di un certo peso per completare la rosa in vista della seconda parte della stagione, starebbe infatti valutando un grandissimo colpo per il mese di gennaio.

Occhio, perché nel mirino del presidente nerazzurro vi sarebbe un ex Juventus che parrebbe predisposto a cambiare aria.

Juve tradita, va all’Inter: spunta il prestito

Esigenze comuni, a caccia di attaccanti Inter e Juventus potrebbero ‘colpirsi’ con i soliti sgarbi di mercato. Ma soprattutto la dirigenza di Viale della Liberazione, pronta a prendere in considerazione la firma di Federico Chiesa.

Perché Chiesa sta vivendo settimane difficili agli ordini di Arne Slot, con cui il feeling non è propriamente scattato. Problemi fisici, tanti, i soliti che hanno compromesso i suoi ultimi tempi con la Juventus. Adesso, però, Chiesa sembrerebbe desideroso di rilanciarsi altrove: magari in prestito. E proprio con questa formula Marotta e Ausilio potrebbero spingersi per tentare il colpo nel mese di gennaio.

Pagato appena 12 milioni di euro dai ‘Reds’ la scorsa estate, ora Chiesa è fermo a 3 presenze tra campionato e coppe, con 78′ in campo. Ora l’Inter avrebbe in mente di fare spazio per l’arrivo di Chiesa che in Inghilterra percepisce uno stipendio da 7,5 milioni di euro a stagione.

L’Inter, se il Liverpool dovesse accettare la partenza in prestito, si accollerebbe dunque i sei mesi di stipendio, prima di eventualmente discutere della possibilità di riscatto del classe ’97.