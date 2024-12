La doppietta convince Inzaghi: nuovo assalto a gennaio

La dirigenza nerazzurra proverà ad accontentare Simone Inzaghi con un grande colpo: doppietta decisiva, pronto l’assalto

Dopo il doveroso rinvio di Fiorentina-Inter per il malore di Edoardo Bove, la squadra di Simone Inzaghi è ora già proiettata al prossimo match di campionato che contrapporrà i nerazzurri al Parma, reduce dalla sorprendente vittoria sulla Lazio. Nel frattempo, però, il calciomercato è inevitabilmente il tema caldo in casa Inter.

Gennaio sarà l’occasione per mettere una pezza là dove sarà necessario farlo. E nonostante le grandi e oculate manovre portate avanti durante lo scorso calciomercato estivo, sembra evidente che Marotta abbia più di un’idea per colmare le lacune attualmente presenti nella rosa dei campioni d’Italia.

Simone Inzaghi avrà presto urgentemente bisogno di vedere rinnovata la difesa dell’Inter, che mai come in questa stagione ha mostrato preoccupanti momenti di sbandamento. D’altronde 14 reti subite in 13 partite di campionato sono davvero troppe per chi punta a ripetersi, vincendo per il secondo anno di fila lo Scudetto.

Allo stesso modo, nelle prime settimane dell’anno nuovo, il focus sarà anche sull’attacco. Arnautovic potrebbe partire già a gennaio, con l’austriaco diviso tra Torino (dove rimpiazzerebbe l’infortunato Zapata) ed il suggestivo ritorno a Bologna, città nel quale ha brillato e nella quale vivrebbe volentieri una seconda avventura.

Parallelamente il destino di Correa pare solo rimandato di sei mesi: nonostante la buona prestazione contro il Verona, condita dal gol, non resterà a Milano oltre il 30 giugno. Nel frattempo a gennaio, proprio per rimpiazzare Arnautovic, potrebbe arrivare un colpo già ventilato in passato: ha finalmente convinto Simone Inzaghi.

Doppietta e colpo Inter: offerta a gennaio

Ha aperto e chiuso le danze contro il Venezia, con una doppietta davvero notevole. Adesso Dan Ndoye potrebbe fare il grande salto e firmare con l’Inter: uno scenario suggestivo che rischia di trasformarsi in qualcosa di più concreto, già nelle prossime settimane.

L’ala svizzera già la scorsa estate era stata avvicinata ai colori nerazzurri, salvo poi rimanere a Bologna per vivere una storia stagione contornata dalla partecipazione alla Champions League del Bologna.

La dirigenza di Viale della Liberazione, d’altro canto, aveva già valutato positivamente le doti del classe 2000 arrivato in Italia poco più di un anno fa dal Basilea, per 10 milioni di euro. Adesso l’Inter spotrebbe fare un sacrificio per portarlo subito ad Appiano.

Un’arma in più in un attacco che a parte Lautaro e Thuram, non ha grosse certezze tra presente e futuro. E così la duttilità del nazionale svizzero – che può essere schierato indifferentemente su entrambe le fasce – può rappresentare un’opzione importante per Inzaghi. 2 reti e 2 assist in 15 apparizioni (1117′ in campo) per Ndoye, sotto contratto fino al 30 giugno 2027 con il Bologna.

Lo stipendio dell’attaccante non sarebbe affatto un problema: 800 mila euro netti all’anno, meno di un terzo di quanto percepisce attualmente Arnautovic (3,5 milioni). Anche dal punto di vista economico, sarebbe un affare. Costo dell’operazione intorno ai 20-25 milioni di euro, ma è evidente come Marotta e Ausilio possano concretamente puntare ad un prestito, con obbligo di riscatto al termine della stagione.