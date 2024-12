Lo ha chiesto Inzaghi: il tecnico vuole il centrocampista della Juventus

Il tecnico nerazzurro avrebbe già fatto una richiesta per la prossima stagione: tutti i dettagli

Le ambizioni dell’Inter di Simone Inzaghi sono immutate. Dopo aver cannibalizzato lo scorso campionato, i nerazzurri mirano a ripetersi e ad arrivare fino in fondo pure in Champions League. Per farlo, però, servirà attingere dal mercato e già in vista di gennaio Marotta potrebbe presentare novità, tra difesa e attacco.

Dall’infortunio di Acerbi a de Vrij che ancora non ha rinnovato – e non è affatto scontato – la ricerca di un centrale di spessore resta di vitale importanza. Così come proporre all’allenatore piacentino alternative di peso in attacco, con Correa e specialmente Arnautovic lontani dalle rotazioni di Inzaghi.

Ad ogni modo, c’è una suggestione che da qui ai prossimi mesi potrebbe prendere corpo ed entusiarmare i tifosi dell’Inter. Novità importanti, con l’arrivo dell’anno nuovo, arriveranno dal mercato. E con sorpresa potrebbero ‘avvicinare’ i campioni d’Italia alla Juventus.

Un’ipotesi davvero incredibile. Juventus e Inter, nonostante situazioni di classifica abbastanza differenti, rimangono acerrime rivali in campo e non solo. Il calciomercato, infatti, nel corso degli anni ha raccontato scippi e sgarbi, duelli serrati e colpi da urlo.

Adesso, però, la dirigenza nerazzurra potrebbe effettivamente attingere dai gioielli di proprietà del club bianconero: una richiesta arrivata espressamente da Simone Inzaghi, può tramutarsi in realtà nella prossima sessione estiva di mercato.

Colpo per Inzaghi: dalla Juve all’Inter

Tra le priorità che la dirigenza di Viale della Liberazione porterà avanti in vista dei mesi estivi vi è quella di un grande colpo – giovane e di talento – a centrocampo. Il nome scelto da Simone Inzaghi, per l’anno prossimo, è quello di Nicolò Rovella, attualmente in prestito alla Lazio.

Il club di Claudio Lotito possiede l’obbligo di riscatto dai bianconeri per una cifra vicino ai 17 milioni di euro. L’Inter, in tal senso, punterebbe a farsi avanti per trattare il trasferimento del duttile centrocampista che nella Capitale sta facendo benissimo.

Rovella percepisce un ingaggio da 1,8 milioni di euro a stagione e rientrerebbe – per costi e profilo, giovane e italiano – nella nuova politica che Oaktree vuole portare avanti. Un’idea che punterebbe ad implementare il gruppo azzurro composto già da profili di peso come Dimarco, Barella, Bastoni, Acerbi, Darmian e Frattesi.

A questo punto Marotta potrebbe seguire le indicazioni di Inzaghi per valutare l’acquisto di Rovella che con la maglia della Lazio, quest’anno, ha racimolato 16 presenze con 1 assist all’attivo. Ma la chiamata dei nerazzurri potrebbe cambiare le carte in tavola e regalare a Inzaghi il possibile sostituto di Asllani.