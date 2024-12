Calciomercato, dieci squadre interessate a lui: c’è pure l’Inter

I nerazzurri si mettono in fila per un grande colpo. Può arrivare ad Appiano Gentile nel 2025: tutti i dettagli

Il grande affare che potrebbe coinvolgere l’Inter già nel mese di gennaio riguarda, evidentemente, la firma di un grande difensore centrale. È palese come, rispetto ad un anno fa, la squadra di Simone Inzaghi abbia mostrato una fragilità difensiva spesso e volentieri preoccupanti.

14 gol incassati in 13 gare di Serie A sono troppi, è chiaro. Ecco perché Marotta è pronto a correre ai ripari, tentando un affare da urlo già nelle prime settimane dell’anno nuovo.

Darmian e Acerbi hanno rinnovato fino al 2026, certo, ma il loro utilizzo nel prossimo futuro non è affatto garantito. Anzi. Oaktree punta ad una rivoluzione, a fare in modo di svecchiare e rinnovare la retroguardia con nomi di talento e prospettiva.

A tal proposito, in attesa di conoscere il destino di Stefan de Vrij che ad oggi resta in scadenza con i campioni d’Italia in carica il 30 giugno 2025, c’è un nome in particolare che stuzzica la fantasia della dirigenza di Viale della Liberazione.

La concorrenza, però, sembra davvero spietata. A raccontarlo è il portale ‘Caughtoffside‘ che parla di ben dieci club sulle tracce di un difensore da urlo.

Inter, che affare: sfida totale per il difensore

Il calciomercato invernale potrebbe portare Jakub Kiwior a lasciare l’Arsenal per vestire la maglia dell’Inter, già nelle prime settimane dell’anno nuovo. O forse no. Perché secondo ‘Caughtoffisde’ sul forte difensore polacco sarebbe vivissimo l’interesse di tanti altri club.

Ben dieci, Inter compresa, di cui sette italiani: Milan, Juventus, Napoli, Bologna, Fiorentina, Atalanta e appunto l’Inter. Senza contare la presenza di Siviglia, Villarreal e Marsiglia.

D’altro canto la concorrenza per Kiwior a Londra è spietata e nonostante non abbia praticamente mai deluso Arteta, il 24enne punta a giocare di più. I ‘Gunners’ vorrebbero incassare per l’ex Spezia, sotto contratto fino al 30 giugno 2028, non meno di 40-45 milioni di euro.

Al momento, però, la sensazione è che praticamente tutte le società interessate stiano valutando la firma di Kiwior ma solo in prestito. In tre, tra l’altro, avrebbero già fatto concreti passi avanti. Milan, Napoli e specialmente Siviglia avrebbero chiesto informazioni all’Arsenal sulla disponibilità a trattare la partenza di Kiwior in prestito già a gennaio. Un’opzione intrigante che l’Inter sta coltivando da mesi e che, adesso, potrebbe complicarsi.

La concorrenza spietata, la giovane età del polacco che il calcio italiano lo conosce bene avendo già vestito la maglia dello Spezia. Sullo sfondo la necessità dei ‘Gunners’ di puntare a fare cassa per un calciatore ancora largamente sotto contratto. Staremo a vedere, alla fine, chi la spunterà. Ma l’Inter per Kiwior – che a Londra percepisce 2 milioni netti a stagione – è in corsa.