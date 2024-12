Colpo dell’Inter in Serie A: il Ds conferma tutto

Novità importanti per quanto riguarda il calciomercato nerazzurro. L’interesse nei confronti del calciatore è reale: si chiude già a gennaio?

A Viale della Liberazione si lavora per individuare i profili giusti per rinforzare l’Inter. Nonostante a gennaio non sono previsti particolari movimenti, Marotta ha confermato che ci si sta muovendo per cercare i giocatori da dare a Simone Inzaghi e uno dei colpi potrebbe essere messo a segno direttamente in Serie A. Il calciatore piace molto alla dirigenza nerazzurra e adesso arrivano anche le prime conferme.

Il direttore sportivo del club proprietario del cartellino ha ammesso di essere a conoscenza dell’interessamento dell’Inter nei confronti del proprio calciatore. Una operazione che i nerazzurri valutano per il calciomercato estivo, ma, vista la folta concorrenza, non è da escludere che si possa chiudere il tutto già a gennaio e poi magari averlo in rosa solamente a luglio. Siamo comunque nel campo delle ipotesi e non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro.

Calciomercato Inter: colpo in Serie A, l’annuncio

L’Inter si candida ad essere una delle protagoniste per il calciomercato estivo. Oaktree vorrebbe sin da luglio iniziare l’operazione svecchiamento della rosa a disposizione e saranno diverse le operazioni che Viale della Liberazione si prepara a chiudere per rendere ancora più competitiva la squadra. E uno dei rinforzi potrebbe essere proprio Bijol. Il difensore dell’Udinese, che piace a diverse big, è nel mirino dell’Inter da tempo e la conferma arriva direttamente dal ds dei friulani.

Ai microfoni di ‘Tv12’, Nani conferma “l’interesse dei nerazzurri per il nostro difensore, ma fino a questo momento non c’è nessuna trattativa. Anche lui sa che se vuole andare in una big deve continuare a fare bene con noi”. Parole che chiudono ad un possibile addio a gennaio dello sloveno e il discorso, quindi, quasi certamente si sposterà all’estate.

La volontà dell’Inter è quella di riuscire a regalare il giocatore ad Inzaghi in vista della prossima stagione. La concorrenza è importante e quindi non possiamo escludere che ci possa essere un tentativo da parte dell’Inter già durante il calciomercato invernale per anticipare le altre rivali e poi lasciarlo in prestito all’Udinese fino al termine della stagione. Siamo comunque nel campo delle ipotesi e vedremo cosa succederà nelle prossime settimane.