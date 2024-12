Nuova mazzata Acerbi per Inzaghi: brutte notizie da Appiano

Non arrivano buone notizie per il difensore nerazzurro. Il centrale continua ancora ad essere ai box e i suoi tempi di recupero si allungano

Brutte notizie dall’infermeria di Appiano Gentile per Simone Inzaghi. Francesco Acerbi è ancora alle prese con il problema muscolare avuto a Verona e non c’è una certezza sul suo recupero. Nei giorni scorsi sembrava che il decorso stava procedendo velocemente tanto che sembrava essere quello più vicino a rientrare in gruppo. In realtà non è così: il centrale continua ad allenarsi a parte e questa non rappresenta un segnale positivo per i nerazzurri e il tecnico.

Un infortunio che quindi sembra essere più grave del previsto e per questo motivo i tempi di recupero di Acerbi si allungano. Non una buona notizia per Inzaghi che dietro continua ad avere delle rotazioni minime visto che Pavard è ai box e Carlos Augusto ha appena smaltito il suo problema muscolare e non è ancora al meglio.

Francesco Acerbi si è fermato contro il Verona per un problema muscolare e l’obiettivo di Inzaghi era quello di poterlo convocare per la sfida contro il Parma. Ma in queste ultime ore il tecnico ha dovuto cambiare i suoi piani. Il centrale, infatti, non ha smaltito il problema fisico e non sarà a disposizione per la sfida con i Ducali. Le sue condizioni saranno rivalutate nel weekend per capire meglio quando potrà essere inserito nel gruppo.

Inter: infortunio Acerbi, i nuovi tempi di recupero

Ad oggi la sua presenza contro il Bayer Leverkusen è a forte rischio. La speranza da parte di Inzaghi è quella di averlo almeno per la panchina, ma ad Appiano Gentile non si vuole prendere dei rischi visto il calendario fitto e quindi lo vedremo in panchina solamente in caso di un problema smaltito in modo definitivo. Altrimenti per lui il discorso sarà rimandato per la trasferta di Roma in casa della Lazio.

Non sicuramente una buona notizia per Inzaghi. Le rotazioni in difesa, visto anche il poco spazio avuto da Palacios, sono ridotte ai minimi termini e si chiederà un sacrificio a Bisseck e Bastoni. Ricordiamo che il tecnico potrebbe utilizzare anche Darmian e Carlos Augusto nei tre dietro. Non è da escludere che possa trovare spazio l’argentino. Ragionamenti in corso e la speranza di trovare le giuste soluzioni in attesa dei recuperi di Acerbi e Pavard.