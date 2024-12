Recupero Fiorentina-Inter, è ufficiale: “La prima data utile”

Il tema su quando far terminare il match del ‘Franchi’ continua ad essere sul tavolo della Lega. Intanto arriva un annuncio che non lascia dubbi

I minuti vissuti dopo il malore di Bove nessuno li dimenticherà, ma ora il centrocampista sta meglio e questo consente a Fiorentina e Inter di ragionare su quando recuperare la sfida. Come era prevedibile, il consiglio di Lega ha ratificato il rinvio a data da destinarsi della partita e non stabilito il giorno del ritorno in campo delle due compagini visto che, almeno per il momento, non si ha un quadro molto chiaro.

Sono in corso tutti i ragionamenti del caso e si prenderà nel giro di qualche settimana una decisione. La certezza è che non potrà essere recuperata in questo 2024. Il calendario è già intasato e si è deciso di spostare il tutto al prossimo anno. La volontà è quella di metterla alla prima data utile e andiamo a capire quale potrebbe essere

.I calendari intasati delle due squadre non rendono semplice il recupero. La speranza da parte della Lega è quella di trovare una data in davvero poco tempo, ma per adesso la situazione è più complessa di quanto si poteva immaginare quest’estate. Settimane piene per entrambe le squadre e un buco che per adesso non c’è.

Fiorentina-Inter alla prima data utile: i dettagli

Il presidente Casini ha confermato che la volontà è quella di far scendere in campo le due squadre alla prima data utile, ma il discorso quasi certamente sarà rimandato a febbraio. Il primo buco in realtà c’è subito dopo la Supercoppa anche se far giocare l’Inter a pochi giorni dalla trasferta in Arabia non è mai stato nei piani della Lega. Ecco che quindi si ritorna a parlare di febbraio e di quel 12 che rappresenta forse la soluzione ideale per entrambe le compagini.

Una data destinata diventare realtà naturalmente solo in un caso: ovvero con le due squadre qualificate direttamente agli ottavi di finale delle competizioni europee. Senza il pass, il discorso sarà rinviato a marzo. Per questo motivo molto probabilmente si attenderà gennaio e la fine della prima fase della Champions e Conference League per prendere una decisione e stabilire il giorno del recupero di Fiorentina-Inter. Tra mille incertezze, ad oggi abbiamo una sola sicurezza: l’inizio di anno per entrambe le squadre si preannuncia molto complicato e impegnativo.