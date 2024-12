Addio Arabia Saudita: l’Inter riporta il top player nel grande calcio

Il top player potrebbe lasciare l’Arabia Saudita per firmare con l’Inter: ecco il sogno nerazzurro che farà impazzire i tifosi

Dai successi in campo al calciomercato il passo è breve. In casa Inter si studiano le prossime mosse per rendere la squadra allenata da Simone Inzaghi ancora più forte e competitiva su ogni fronte. A tal proposito c’è un’idea che starebbe balenando nelle menti dei dirigenti nerazzurri.

Proprio il capitolo legato all’attacco è uno dei più interessanti in casa Inter. I nerazzurri, al di là degli inamovibili Lautaro Martinez e Thuram, peccano evidentemente nelle alternative. Taremi, arrivato la scorsa estate a zero dopo l’esperienza al Porto, sta facendo fatica ad ingranare nonostante le occasioni concessegli da Inzaghi.

A questo punto, poi, sia Arnautovic che Correa potrebbero partire già nel mese di gennaio se arrivassero proposte interessanti. L’austriaco e l’argentino, reduci da mesi difficili nei quali sono rimasti spesso e volentieri in disparte, vedranno scadere il contratto con l’Inter il 30 giugno 2025.

E non sembra esserci alcuna possibilità di rinnovo: tant’è che da Viale della Liberazione starebbero fioccando le idee per rimpiazzarli in vista della prossima stagione. La sessione estiva di calciomercato, a questo punto, sarà il palcoscenico per tantissimi cambiamenti, a partire proprio dall’attacco.

E a tal proposito c’è un nome che può fare sognare i tifosi dell’Inter: un top player di assoluto valore che Marotta vorrebbe riportare in Europa, dopo la breve esperienza nella Saudi Pro League.

Torna in Europa, c’è l’Inter: colpo stellare in attacco

A mettere in chiaro la possibilità che l’Inter possa effettivamente puntare su Sadio Mane nella prossima stagione è ‘Sport’ che sostiene come la dirigenza nerazzurra sia al momento in pole position per convincere il 32enne senegalese ad approdare ad Appiano Gentile.

Mane, nonostante l’avanzare degli anni, sta dimostrando il suo valore e le sue qualità, contribuendo pesantemente ai successi dell’Al-Nassr che lo ha messo sotto contratto nell’agosto 2023 pagando 30 milioni di euro per il cartellino dell’ex Bayern Monaco.

Il nodo, più che altro, rimarrebbe sempre lo stesso: l’ingaggio. 38 milioni di euro a stagione sono un’enormità che l’Inter – così come qualsiasi altro club di Serie A – non può permettersi. È evidente come il calciatore, in tal senso, debba muovere più di un basso verso le esigenze finanziarie dei campioni d’Italia.

Parte del tesoretto per l’attaccante arriverebbe, chiaramente, dagli addii di Arnautovic e Correa e dai relativi ingaggi risparmiati (3,5 milioni annui a testa): ad ogni modo, la pista nerazzurra potrebbe infiammarsi nei prossimi. Al momento si tratterebbe solo di un’intrigante suggestione rilanciata dalla Spagna: ma Mane, ad un anno dal suo sbarco nella Saudi Pro League, può già decidere di fare ritorno in Europa, visto il contratto in scadenza nell’estate 2026.