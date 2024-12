Incontro e accordo col Barcellona: doccia gelata per l’Inter, firma a un passo

Non arrivano buone notizie dal calciomercato per i nerazzurri. L’intesa è arrivata e il giocatore è pronto a firmare per una nuova squadra

L’Inter continua a lavorare in modo attento sul calciomercato. Nonostante a gennaio non saranno messi a segno particolari colpi, a Viale della Liberazione si ragiona sul futuro e si guarda alla possibilità di regalare a Simone Inzaghi rinforzi importanti per alzare il livello della rosa. Naturalmente la speranza della dirigenza nerazzurra è che si possa confermare anche parte della squadra attuale per avere una buona base da cui partire.

Intanto, però, dal calciomercato non arrivano delle buone notizie. Secondo le informazioni che arrivano dalla Spagna, c’è un calciatore che sarebbe ad un passo dall’accordo con il Barcellona. Nei giorni scorsi l’incontro per definire i dettagli ed ora la fumata bianca è davvero molto vicina. Naturalmente la strada è ancora lunga e non sono escluse delle sorprese, ma per adesso il destino del giocatore sembra essere in Spagna.

L’Inter si era mossa con l’entourage del giocatore per capire la fattibilità di questa operazione e in parte c’era fiducia per arrivare all’accordo entro la prossima estate. Il Barcellona, però, nelle ultime ore avrebbe accelerato il colpo ed ora la fumata bianca è davvero ad un passo. Naturalmente fino a quando non si ha l’ufficialità tutto può succedere, ma i catalani si preparano a chiudere un colpo di livello.

Inter: beffa sul mercato, va al Barcellona

Secondo le informazioni che arrivano dalla Spagna, Tah è ad un passo dalla firma con il Barcellona. Il difensore, in scadenza con il Bayer Leverkusen, sarebbe pronto a dire sì all’offerta dei blaugrana. L’agente, lo stesso di Flick e Lewandowski, avrebbe incontrato la dirigenza catalana e a questo punto non è da escludere che si possa arrivare ad un accordo in tempi brevi. Una beffa per i nerazzurri che ora saranno chiamati ad andare su un obiettivo differente.

Tah, infatti, era uno dei nomi principali per quanto riguarda la difesa dell’Inter in chiave calciomercato estivo. Il suo contratto in scadenza con il Bayer Leverkusen rappresentava anche una chance in più per provare a chiudere. Ma il Barcellona, sfruttando gli ottimi rapporti con l’entourage del tedesco, è riuscito ad accelerare e definire in linea di massima l’operazione. Ora vanno ultimati i dettagli, ma si può dire che il difensore è sempre più vicino a vestire la maglia blaugrana.