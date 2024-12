La proprietà dice no: salta il grande affare in casa Inter

Oaktree ha preso una decisione forte in tema calciomercato. Ecco tutti i dettagli stando alle ultime indiscrezioni

Dopo il Parma per la squadra di Simone Inzaghi sono in arrivo tre partite importantissime. La trasferta di Leverkusen in Champions League, poi Lazio e Udinese. Intanto in casa Inter si fa strada una decisione importante che riguarda le prossime mosse in sede di calciomercato.

Sicuri gli addio a giugno di Correa e Arnautovic, entrambi in scadenza e fuori dai piani futuri. Marotta vuole fare spazio per un innesto di peso che possa affiancare Thuram e Lautaro, visto anche il deludente apporto di Taremi fino a questo momento. A centrocampo le cose cambieranno radicalmente ma solo nei mesi estivi.

E la difesa, al centro di tutto, certamente accoglierà un nuovo centrale difensivo in grado di affiancare Bastoni nell’immediato futuro. Con de Vrij in scadenza a fine stagione e l’età che avanza per Darmian e Acerbi, è inevitabile aspettarsi un grosso investimento nel reparto arretrato. Ad ogni modo, nelle ultime ore, sono arrivate novità tutt’altro che positive che riguardano un grande sogno nerazzurro.

Al centro di tutto un’occasione di mercato pazzesca che, clamorosamente, potrebbe essere morta ancor prima di nascere concretamente. Gli occhi puntati in casa PSG, l’Inter ora è pronta a tirarsi indietro e la decisione finale l’ha già presa la proprietà: no secco di Oaktree.

Top player dal PSG: è saltato tutto

Stiamo parlando di Gianluigi Donnarumma, estremo difensore del PSG e della Nazionale azzurra che da settimane a questa parte è quotidianamente accostato ai colori nerazzurri. L’ex Milan, in scadenza il 30 giugno 2026, difficilmente vestirà la maglia dell’Inter.

Il portiere campano negli ultimi mesi, spesso e volentieri, è finito al centro di dure critiche per un rendimento non sempre all’altezza. Pare, quindi, che il classe ’99 possa effettivamente lasciare la società di Al-Khelaifi con un anno d’anticipo sulla scadenza del contratto. Donnarumma, però, non andrà all’Inter: Oaktree è contrario soprattutto per l’altissimo ingaggio percepito dal portiere sotto la Tour Eiffel. Oltre 10 milioni netti a stagione sono troppi per quello che sarà il sostituto di Sommer il quale, tra pochi giorni, compirà 36 anni.

A questo punto la partenza di Donnarumma pare assai probabile ma va escluso un suo ritorno a Milano, sponda nerazzurra. La Premier League rimane in primissimo piano per accogliere il 25enne di Castellammare di Stabia. Se non dovessero arrivare offerte convincenti né per Donnarumma né per la società francese, allora non è da escludere la possibilità di un rinnovo dell’accordo oltre il 2026.