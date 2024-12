Calciomercato Inter, Marotta li vuole entrambi: affare da 55 milioni

Il presidente prepara il doppio assalto? Le ultime clamorose indiscrezioni sul calciomercato nerazzurro

Un netto 3-1 ai danni del Parma e la rincorsa Scudetto prosegue per l’Inter campione d’Italia in carica. Dalla seconda stella ad un nuovo Scudetto, un sogno assolutamente alla portata dei ragazzi di Simone Inzaghi.

Dal campo al calciomercato, lo spazio per un nuovo centrale già c’è nella rosa nerazzurra. Perché al momento i discorsi per un potenziale rinnovo di Stefan de Vrij, in scadenza il 30 giugno 2025, sembrano rallentati.

Acerbi e Darmian, 36 e 35 anni, sono ormai a fine carriera e verosimilmente vivranno l’ultimo anno in maglia nerazzurra. Poi andrà affrontato anche un discorso piuttosto profondo per l’attacco.

Joaquin Correa, al netto dell’exploit contro il Verona, ha già le valigie in mano. Una scadenza contrattuale, quella dell’argentino, ferma al 30 giugno 2025. Così come quella di Marko Arnautovic che potrebbe salutare pur rimanendo in Serie A, già nel mese di gennaio. Torino, Bologna o Parma: le chanches per il nazionale austriaco non mancano affatto.

Proprio per l’attacco è arrivata un’indiscrezione davvero pazzesca che potrebbe portare la dirigenza interista a formulare un’offerta incredibile per la prossima estate.

Doppietta da 55 milioni: Marotta punta due prodigi

L’esperto di mercato Ekrem Konur ha rivelato quello che, per il 2025 verosimilmente in vista della sessione estiva di calciomercato, potrebbe essere un clamoroso doppio colpo in salsa sudamericana per l’Inter. Gli occhi di Marotta sono puntati in Brasile.

Secondo Konur, infatti, la dirigenza di Viale della Liberazione avrebbe messo nel mirino due calciatori del Botafogo per ringiovanire l’attacco. Si parla di Thiago Almada e Luiz Henrique, tra le gemme che il calcio sudamericano ha sfornato negli ultimi anni e che l’Inter potrebbe provare a portare a Milano nei prossimi mesi.

“L’Inter intende verificare la situazione delle stelle del Botafogo Thiago Almada e Luiz Henrique”, ha scritto su ‘X’ il giornalista turco. Successivamente, vengono fuori le possibili cifre dell’affare che la dirigenza interista potrebbe portare avanti l’anno prossimo.

“I giganti della Serie A potrebbero avanzare un’offerta di 50/55 milioni di euro ai campioni della Libertadores, il Botafogo, per i due giocatori”, la rivelazione. Almada, classe 2001, è in scadenza nel 2029 e nello scacchiere di Inzaghi potrebbe ricoprire il ruolo di trequartista e all’occorrenza anche sugli esterni d’attacco. C’è un problema, però, ovvero che è già stato ceduto al Lione…

Per quel che concerne Henrique, invece, c’è da dire come il 23enne brasiliano abbia un passato in Europa con la maglia del Real Betis.

Adesso, al Botafogo, ha racimolato 12 gol e 6 assist in 53 presenze complessive. Un attaccante esterno, mancino che ama giocare a destro, dalla grande velocità palla al piede e incisivo nel rientrare a rete.