Il fedelissimo di Inzaghi pronto a firmare: ‘Mister, portami all’Inter’

Un giocatore sembra pronto ad offrirsi ai nerazzurri in ottica calciomercato invernale. La posizione di Viale della Liberazione è stata sempre molto chiara

A Viale della Liberazione si continua a lavorare per rinforzare la rosa in ottica futuro. L’idea della dirigenza, anche in base alle prestazioni di queste ultime settimane, è quella di pensare a muoversi più per il calciomercato estivo che invernale. Naturalmente Marotta e Ausilio presteranno molta attenzione alle occasioni che ci saranno a gennaio e nelle ultime ore c’è una ipotesi da tenere in considerazione.

Un fedelissimo di Simone Inzaghi avrebbe rescisso il contratto con il suo club e da svincolato si potrebbe proporre all’Inter per essere allenato ancora una volta dal piacentino. Al momento siamo nel campo delle ipotesi per diversi motivi, ma non è da escludere un contatto diretto tra lui e il tecnico per capire meglio la fattibilità dell’operazione. Bisogna comunque dire che la dirigenza nerazzurra sarebbe eventualmente non propensa a chiudere l’affare.

L’Inter a gennaio si muoverà solo per occasioni ghiotte. La rosa fino a questo momento è assolutamente completa e, a meno di clamorosi ribaltoni, non sono previsti nuovi innesti. Naturalmente il mese di gennaio è molto lungo e non è da escludere che possano esserci delle occasioni da sfruttare. In questi casi il condizionale è d’obbligo visto che bisognerà vedere molte cose, tra cui anche i costi dell’ipotetica operazione.

Inter: il giocatore si offre, la risposta di Marotta

Intanto, però, in casa Inter spunta l’ipotesi Luiz Felipe. L’ex Lazio, accostato anche al Napoli, avrebbe risolto il contratto con l’Al-Ittihad e potrebbe essere offerto all’Inter visto il suo ottimo rapporto con Simone Inzaghi. Non è da escludere una chiamata dello stesso centrale al tecnico piacentino per dare la propria disponibilità a vestire la maglia nerazzurra almeno fino a giugno. Una opzione che, almeno per il momento, resta comunque molto remota per diversi motivi.

L’Inter giudica il reparto difensivo assolutamente completo e poi ci sarebbe da valutare anche la condizione dell’ex Lazio. Luiz Felipe ha dovuto fare i conti con diversi infortuni negli scorsi mesi e attualmente non avrebbe raggiunto una forma fisica ottimale. Tutto questo fa pensare che, nonostante il gradimento di Inzaghi, l’ipotesi di vestire la maglia nerazzurra per il difensore italo-brasiliano possa svanire sul nascere. Poi naturalmente vedremo se sarà così oppure no.