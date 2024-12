Torna all’Inter a costo zero: colpo dei nerazzurri in Serie A

Un ritorno gradito ad Appiano durante il calciomercato estivo: tutti i dettagli

Parma, Bayer Leverkusen e Lazio: un trittico nel quale fare bene sarà di vitale importanza per l’Inter di Simone Inzaghi. In piena corsa sia per lo Scudetto che in Champions League, il percorso dei nerazzurri fino a questo momento è stato quasi perfetto. Manca qualcosa, quel qualcosa che potrebbe arrivare nelle prossime sessioni di calciomercato.

In primo piano la possibilità di mettere sotto contratto un nuovo centrale difensivo: sarà scelto con cura da Marotta un profilo ideale per la retroguardia nerazzurra, in grado di dare il via alla tanto attesa rivoluzione nella retroguardia.

Acerbi e Darmian hanno rinnovato fino al 2026 ma è chiaro che diffiiclmente avranno un ruolo primario nella prossima stagione. Così come Stefan de Vrij, che Inzaghi conosce benissimo, al momento lontano dal prolungamento oltre la scadenza ferma al 30 giugno 2025. Ecco perché un centrale come Jakub Kiwior, ormai ai ferri corti con l’Arsenal, risulterebbe essere la scelta ideale.

Ma spazio anche all’estate, alle operazioni a lungo termine, ai tanti attesi parametri zero che Marotta è solito incorniciare anno dopo anno. Gli ultimi sono stati Zielinski e Taremi, il prossimo potrebbe essere un gradito e clamoroso ritorno.

Inter, ecco il ritorno: Milan ‘avvisato’

Sono passati esattamente tre mesi da quella straordinaria serata nella quale, in Cagliari-Milan, rifilò ai rossoneri una doppietta decisiva per il 3-3 finale.

Un boccone amaro da digerire per la squadra di Paulo Fonseca, ore di grande gioia ed euforia per Gabriele Zappa che nella prossima stagione potrebbe tornare ad affrontare i rossoneri nel Derby della Madonnina.

Marotta starebbe infatti pensando al terzino del Cagliari per rinforzare la corsia di destra, visto che al di là del recente rinnovo fino al 2028 di Denzel Dumfries, in casa nerazzurra non vi sono certezze.

La sicurezza potrebbe darla proprio dalla firma a zero del talento cresciuto nelle giovanili dell’Inter e che a Cagliari si sta consacrando come uno dei laterali dal migliore rendimento in Serie A.

Un rinforzo utile e intelligente, per diversi motivi. Zappa oltre che da laterale destro può essere schierato anche come braccetto nella difesa a tre tanto cara ad Inzaghi. Senza dimenticare, poi, che il 24enne di Monza sarebbe prezioso pure per la compilazione delle liste, Champions e Serie A, nella prossima stagione.

Il contratto con il Cagliari scadrà a fine giugno e per il momento non sembrano esservi i margini per il rinnovo. In Sardegna percepisce circa 300mila euro a stagione ma a Milano sarebbe praticamente automatico un ritocco verso l’alto.