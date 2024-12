Guardiola lo manda gratis all’Inter: prenderebbe il posto di un titolarissimo

Torna in auge l’indiscrezione di mercato su un possibile colpo gratis del club nerazzurro: lo manda direttamente Guardiola

Negli ultimi anni è aumentato esponenzialmente il numero, e lo status, dei giocatori che arrivano a concludere il proprio contratto coi rispettivi club a scadenza dello stesso. Ovvero non rinnovando il precedente accordo. Il sempre più fiorente mercato dei parametri zero – che nello scorso anno annoverava anche un certo Kylian Mbappe, tanto per fare un nome – si è arricchito in questo finale di 2024 da una lista che più prestigiosa quasi non potrebbe essere.

Da Momo Salah a Virgil van Dijk, entrambi in uscita dal Liverpool, passando per i due Jonathan (Tah del Bayer Leverkusen, David del Lille) l’elenco è di quelli da leccarsi i baffi. I grandi club già si stanno muovendo per accaparrarsi i suddetti profili, condividendo una strategia semplice ma redditizia. Si aspetta che il calciatore si liberi a zero, ma senza disdegnare un’offerta, ovviamente al ribasso, che possa tentare la società proprietaria del cartellino ad ‘accontentarsi’ di una cifra magari non elevata, ma comunque in grado di rientrare economicamente dalla supposta partenza del giocatore.

Della lista, in cui annoveriamo anche Paulo Dybala e Mario Pasalic, fa parte pure un calciatore che per anni, salvo la parentesi in prestito dello scorso anno al Barcellona, ha costituito una delle colonne della vincente epopea di Pep Guardiola in quel di Manchester. In questo caso è praticamente certo che al giocatore non venga rinnovato il contratto: l’Inter ci starebbe già facendo un pensierino.

Marotta e il nuovo colpo gratis: la risposta di Oaktree

Ilkay Gundogan, rientrato alla base dopo l’esperienza in Spagna, non farà più parte del progetto degli ‘Sky Blues’. Il 34enne, al pari di altri veterani come Kevin de Bruyne, Kyle Walker e John Stones, lascerà il club inglese a fine stagione.

A dispetto degli ultimi rumors su un possibile approdo del tedesco di origini turche alla Pinetina, possiamo stroncare sul nascere qualsivoglia possibilità che il centrocampista possa arrivare all’Inter magari sostituendo Hakan Calhanolgu, per il quale le sirene del Bayern Monaco hanno ripreso a farsi sentire.

La motivazione della percentuale, cioè lo 0%, che Gundogan sia acquistato da Marotta a fine stagione risiederebbe nel veto posto da Oaktree ad un investimento economico, sebbene privo del costo del cartellino, per un calciatore che il prossimo anno compirebbe 35 anni.