Mercato Inter, lo voleva Conte nel 2019: può arrivare la prossima estate

La dirigenza nerazzurra può mettere le mani su un vecchio obiettivo: lo voleva Conte, può arrivare all’Inter nell’estate 2025

Il campo sta dando le risposte giuste all’Inter di Simone Inzaghi. Ecco quindi che a poche settimane dalla riapertura ufficiale della sessione invernale di calciomercato, il club nerazzurro sta valutando un grande colpo, che già in passato fu vicino alla firma con la società di Viale della Liberazione.

Le strategie nerazzurre, in sede di mercato, saranno dettate inevitabilmente da Oaktree. La proprietà ha espresso con forza la volontà di rinforzare la rosa di Inzaghi attraverso acquisti mirati e, in primis ma non solo, giovani.

Un gruppo da sfoltire, in grado di competere per Champions League e Serie A da qui ai prossimi anni. Dall’ormai nota esigenza della firma di un nuovo difensore centrale passando per l’attacco, reparto nel quale Arnautovic e Correa hanno ormai virtualmente le valigie in mano. La sorpresa, in vista dell’estate 2025, potrebbe però riguardare la mediana.

Le ombre di diverse big su Hakan Calhanoglu non dovrebbero mettere in dubbio la sua permanenza nella Milano nerazzurra. Diverso, invece, il discorso è legato a Kristjan Asllani. Marotta potrebbe provare ad alzare l’asticella dal punto di vista di tecnica e della esperienza internazionale.

L’ex bianconero all’Inter: colpaccio dalla Liga

‘Transferfeed.com’ riporta quella che potrebbe essere un clamoroso ritorno di fiamma per il calciomercato nerazzurro. Perché dei tanti nomi circolati in casa Inter per rinforzare il centrocampo, uno in particolare sembrerebbe destinato a diventare bollente: si parla di Rodrigo De Paul.

Già nel 2019 Antonio Conte, allora tecnico nerazzurro, aveva spinto per il possibile approdo del regista argentino ad Appiano Gentile. Gli approcci con l’Udinese, allora proprietaria del cartellino, non portarono esito positivo: De Paul due anni dopo firmò con l’Atletico Madrid per 35 milioni di euro.

Adesso la storia si ripete e ad ‘approfittarne’ sarebbe in questo caso Simone Inzaghi. Il tecnico di Piacenza, a caccia di innesti di spessore in mediana, sarebbe ben felice di accogliere De Paul, visto anche il probabile e già citato addio di Asllani.

Secondo la fonte in questione, quello che sta vivendo a Madrid dovrebbe essere l’ultimo anno dell’argentino alla corte di Simeone. L’Atletico, visto anche la scadenza contrattuale ferma al 30 giugno 2026, potrebbe concedere l’uscita davanti ad una proposta da almeno 25 milioni di euro. Lo stipendio non sarebbe un problema.

L’ex Udinese, in Spagna, percepisce 3,2 milioni a stagione: una cifra decisamente dentro al tetto ingaggi imposto da Marotta. L’ostacolo, semmai, potrebbe essere di tipo anagrafico. A maggio prossimo, infatti, De Paul spegnerà 31 candeline.