Numeri da top player: preso il nuovo Hakimi a costo zero

Nel calcio i dati non mentono e in questo caso si tratta di cifre davvero importanti. E l’Inter se lo gode

I numeri nel calcio sono molto importanti e rappresentano forse le uniche certezze di questo sport. E per un giocatore i dati degli ultimi anni confermano una crescita importante oltre che naturalmente l’ingresso ufficiale tra i grandi. Cifre che consentono all’Inter di godersi uno dei migliori calciatori a livello europeo e naturalmente la speranza è che si possa proseguire in questo modo anche in futuro. Anzi incrementare anche quanto realizzato fino ad oggi.

Sicuramente i numeri messi a referto lo possono paragonare al migliore Hakimi e per questo motivo c’è la speranza di poter contare per diverso tempo su uno dei migliori esterni europei.

Inter: numeri da capogiro, è il nuovo Hakimi

Stando agli ultimi dati, Dimarco da agosto 2022 ha realizzato 11 reti e altrettanti assist in Serie A. Al suo livello solamente Hakimi, Frimpong e Grimaldo, con questi ultimi due che affronteranno il giocatore dell’Inter nel match di Champions League con la maglia del Bayer Leverkusen. Vedremo se la sfida sarà in campo o solo a distanza visto che l’esterno dell’Inter è tra i candidati a riposare in vista anche del tour de force di fine anno.

A parte questo, Dimarco si sta confermando uno dei migliori esterni a livello europeo e la speranza da parte dell’Inter è che possa continuare a ripetersi a questi livelli. Ricordiamo che il giocatore si è formato nel settore giovanile nerazzurro e per questo motivo si può parlare di un top player a parametro zero. I numeri confermano il suo talento. Naturalmente ora ci si aspetta continuità per alzare il livello ancora di più e poter sognare in grande anche in futuro.