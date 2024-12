Milito all’Inter: ‘Prendete lui’. Nuovo colpo alla Lautaro Martinez

L’ex nerazzurro Milito ha un nome per l’Inter: si tratta di un giovane molto interessante, che Ausilio e Baccin stanno già seguendo

Diego Milito, ex attaccante dell’Inter del Triplete, si è esposto per consigliare al club nerazzurro di prendere in considerazione l’acquisto di un giovane argentino. Bisogna fidarsi? I precedenti dicono di sì. Fu Milito a insistere nel 2017 affinché i nerazzurri investissero su Lautaro Martinez superando l’offerta dell’Atletico Madrid.

Oltre a Lautaro Martinez, Diego Milito ha consigliato altri giocatori all’Inter nel corso degli anni. Anche se non sempre viene reso pubblico ogni consiglio, è risaputo che l’ex attaccante ha avuto finora un ruolo fondamentale nell’identificare alcuni talenti argentini per la sua vecchia squadra. Il Principe non ha solo fiuto ed esperienza: gode anche degli agganci giusti e sa come muoversi nel caotico sistema del calcio argentino.

Di recente, per esempio, la stampa argentina ha sostenuto che Milito avrebbe potuto consigliare a Marotta e Ausilio il profilo di Franco Mastantuono, trequartista del River Plate classe 2007. Un obiettivo in realtà complicato da acquistare a causa della sua clausola di 41 milioni di euro e dei tanti club che già lo stanno seguendo. Nel 2023 si era invece parlato di un possibile contatto fra Inter e Santiago Castro (oggi al Bologna) benedetto proprio dalla mediazione del classe ’79 dal 2009 al 2014 in nerazzurro.

Un altro giocatore di cui si parla in questo senso è Marco Di Cesare, difensore centrale del Racing Club. E Milito stavolta non si nasconde: sponsorizza apertamente il classe 2002, anche contro i propri interessi, dato che presto l’ex attaccante nerazzurro potrebbe diventare presidente del club dove attualmente il ragazzo gioca.

Milita consiglia Di Cesare all’Inter

Di Cesare potrebbe costare certamente meno rispetto a Lautaro Martinez (si parla di un costo pari a 12 milioni, circa, vista la presenza di una clausola di rescissione pari a 15 milioni) e ha il vantaggio di possedere il passaporto italiano… La stampa argentina parla di un affare possibile, mentre calciomercato.it corregge il tiro e sostiene che da parte dell’Inter, al momento, ci sia solo un interesse, ma nulla di concreto.

“Di Cesare è sotto osservazione”, si legge sul sito, sottolineando però che non sono stati fatti passi concreti per il suo acquisto. “Il classe 2002 è stato consigliato da Diego Milito“, insiste calciomercato.it. Sul giovane Di Cesare ci sarebbero però anche altri club europei, a partire dalla Roma. Secondo alcuni siti sportivi argentini i giallorossi avrebbero già sondato il Racing per conoscere il prezzo del ventiduenne.

Di Cesare viene da una stagione molto positiva. Ha fatto bene con il suo club e ha anche rappresentato l’Argentina alle Olimpiadi. Sembra a suo agio nei duelli palla a terra e bravo nei passaggi. Ha carattere e tecnica.

I nomi seguiti da Baccin

Negli ultimi giorni Dario Baccin è stato occupato in un intenso lavoro di scouting in Sud America. Di certo ha visionato Di Cesare, ma si è concentrato anche su altri nomi. Per esempio, sembra che abbia trovato interessante il gioco del 2006 Tobias Ramirez, un altro centrale, che però gioca nell’Argentinos Juniors.

Nella lista del dirigente sarebbe poi finito il nome di Gonzalo Petit, attaccante classe 2006 uruguaiano. La giovanissima punta gioca nel Nacional, si distingue per l’ottima tecnica e la capacità di adattarsi anche al ruolo di trequartista. Poi anche l’esterno sinistro del Boca Juniors Kevin Zenon potrebbe rientrare tra i vari nomi che Dario Baccin sta monitorando durante il suo viaggio in Sud America.

Nelle ultime ore, è uscito pure il nome del brasiliano Lorran, un trequartista che piace anche al Chelsea. E poi, senza dubbio, piace anche Evertton Araujo. Ve ne abbiamo parlato poco tempo fa: il centrocampista potrebbe essere uno degli obiettivi più concreti.