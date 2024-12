Marotta e Ausilio all’assalto: regalo di Natale per Inzaghi

L’Inter potrebbe realizzare un colpo ad effetto che farebbe felice il suo allenatore. Ecco tutti i dettagli

Campo e calciomercato, una doppia strada che l’Inter intende percorrere da protagonista. E così Beppe Marotta avrebbe già in mente un reparto in particolare sul quale agire con decisione, già durante la sessione invernale di mercato.

Il capitolo che rischia di riservare tanti colpi di scena durante il calciomercato invernale è quello legato all’attacco. Un reparto avanzato che, ad ogni modo, numeri alla mano ha dimostrato di essere inferiore solo a quello dell’Atalanta. 34 gol fatti in 14 giornate, 15 segnati dalla coppia titolare (5 Lautaro, 10 Thuram) mentre tra le riserve è chiaro che ci sia un problema.

Mehdi Taremi sta facendo fatica a integrarsi nella sistema di gioco di Inzaghi, le sue prestazioni raramente hanno convinto, tant’è che non si esclude una sua possibile partenza nei mesi estivi. Nelle prime settimane dell’anno nuovo, però, chi rischia di salutare la Milano nerazzurra con largo anticipo sono Joaquin Correa e Marko Arnautovic.

Al netto della rete contro il Verona, l’argentino rimane tra le ultimissime scelte di Inzaghi che non intende più contare su di lui: l’ingaggio da 3,5 milioni di euro all’anno, poi, pesa tantissimo sulle finanze del club di Oaktree. D’altro canto anche il 35enne austriaco vive una situazione simile: sta giocando poco, anche a causa degli infortuni, e i corteggiatori in Serie A non mancano.

Parma, Bologna ma soprattutto Torino, pronto ad affidare ad Arnautovic la maglia dell’infortunato Zapata. E a questo punto se uno dei due esuberi partirà nel mese di gennaio, Marotta ha già pronta una soluzione di primissimo livello per rinforzare l’attacco.

🎥 Il Dg del #Sassuolo Giovanni #Carnevali sul futuro di #Berardi: “Se ho sentito #Marotta, #Giuntoli e il #Napoli? Li sento quotidianamente, anche se siamo in Serie B parlo sempre con loro ma anche di altre cose. Ogni anno c’è qualche richiesta, però non solo per Domenico. Non… pic.twitter.com/BLiXLFlgdT — calciomercato.it (@calciomercatoit) December 16, 2024

Marotta a sorpresa: vuole subito l’ex Juve

Si è parlato a lungo di come l’interesse nerazzurro per Domenico Berardi fosse vivo, vivissimo. L’Inter, infatti, non ha mai messo da parte l’idea di tesserare l’attaccante che con il Sassuolo al termine della scorsa stagione si è ritrovato retrocesso in Serie B.

L’ex Juventus piace e non poco al presidente nerazzurro, così come a Simone Inzaghi che un calciatore con le sue caratteristiche – al momento – in rosa non ce l’ha. Con l’addio di uno tra Arnautovic e Correa la dirigenza di Viale della Liberazione potrebbe effettivamente affondare il colpo accelerando i contatti con l’ad Carnevali e offrendo al Sassuolo una cifra vicina ai 10 milioni di euro, per portare subito Berardi ad Appiano Gentile.

Il 30enne di Cariati potrebbe risultare determinante nella seconda parte di stagione, desideroso di tornare a brillare in Serie A dopo mesi difficili in cadetteria.

Berardi ha fino a questo momento collezionato 9 presenze complessive con i neroverdi, firmando ben 9 assist e con 3 gol a referto. Numeri da urlo che il nazionale azzurro ha dimostrato di avere nelle sue corde, ad alti livelli. E così, età a parte che rischia di essere indigesta a Oaktree, non sarebbe un problema per la società meneghina garantire al classe ’92 i 3 milioni di euro netti a stagione che attualmente percepisce in Emilia.