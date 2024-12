Blitz clamoroso per Dimarco: 63 milioni e scambio

Un club ha deciso di rompere gli indugi andando all’assalto del terzino dell’Inter di Inzaghi. Ecco tutti i dettagli

Federico Dimarco è tra i migliori esterni, se non il migliore in assoluto a livello internazionale. Lo dicono non solo le prestazioni, ma anche i numeri che ogni anno mette a referto il giocatore nerazzurro. Le sue qualità non sono assolutamente indifferenti alle big europee e, stando alle ultime indiscrezioni, una squadra avrebbe deciso di farsi avanti per il calciomercato gennaio. L’intenzione era quella di mettere sul piatto una proposta molto importante.

Il tecnico, infatti, aveva individuato in Dimarco il giocatore giusto per rinforzare la fascia mancina della propria squadra. Per questo motivo la decisione di bussare alla porta di Marotta e soci per capire eventualmente la fattibilità di questa operazione. L’Inter sul proprio calciatore ha avuto sempre una posizione molto chiara ed è stata ribadita anche al club interessato ad uno dei migliori esterni europei e non solo della Serie A.

Inter, c’è la fila per Dimarco

Dimarco in queste ultime stagioni si è fatto notare non solo per la sua bravura nell’interpretare il ruolo di quinto, ma anche per il suo feeling con il gol. Numeri impressionanti quelli dell’esterno nerazzurro e molte big che ormai da tempo lo seguono e sperano di portarlo nella propria rosa.

Tentativo del Manchester United per Dimarco

Stando a Tuttosport, anche il Manchester United è sul giocatore. Amorim è alla ricerca di un esterno di tutta fascia e Dimarco è sicuramente uno dei profili migliori a livello europeo. Immediata la risposta dell’Inter: Dimarco non si tocca. Il club nerazzurro considera il proprio giocatore uno degli intoccabili e, soprattutto, da parte di Marotta non c’è nessuna intenzione di privarsi dell’esterno a gennaio.

A questo bisogna aggiungere anche la volontà del calciatore di non lasciare Milano. Tutte cose che hanno portato i dirigenti di Viale della Liberazione a rimandare al mittente la proposta.

Un emissario degli inglesi avrebbe potuto proporre, qualora ci fosse stata una apertura, una proposta di 45 milioni di euro più il cartellino di Malacia, terzino sinistro non al centro dei piani di Amorim. Ma da parte dei Red Devils ci sarebbe potuta essere anche la disponibilità a inserire nell’operazione Zirkzee magari abbassando a 30 l’esborso economico.

Inter-Dimarco: prove di rinnovo

Non solo il no al Manchester United, ma tra Inter e Dimarco ci sono anche prove di un ulteriore rinnovo. L’ultimo risale esattamente a un anno fa, con l’ingaggio che è stato portato a circa 4 milioni netti a stagione.

Il contratto è in scadenza nel 2027 e nei prossimi mesi si cercherà di trovare l’intesa. La volontà è quella di proseguire insieme e quindi ci si aspetta una trattativa breve prima della fumata bianca.