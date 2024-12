Lautaro ko: “Ecco cosa filtra dall’Inter”

Momento non semplice per l’argentino. Il gol non arriva e la condizione fisica non è ottimale. Le ultime da Appiano Gentile

Se da un lato ad Appiano Gentile c’è soddisfazione per la prestazione dell’Olimpico, dall’altro non manca la preoccupazione per le condizioni di Lautaro. Anche contro la Lazio l’argentino è stato protagonista di una prestazione appena sufficiente, anche se ha lavorato molto per la squadra.

Una prima parte di stagione davvero deludente per il Toro. Ci si aspettava un inizio a rilento a causa degli impegni estivi con l’Argentina, ma sicuramente la speranza era quello di poter contare sul vero Lautaro da ottobre-novembre in poi. Così non è stato ed ora dovranno essere fatti tutti i ragionamenti del caso per capire il perché il periodo no va avanti ormai da tanto tempo.

Lautaro e il periodo no: i numeri lo confermano

Numeri assolutamente deludenti e prestazioni mai all’altezza delle sue qualità. In questi primi tre mesi della stagione possiamo dire che l’Inter non ha mai potuto contare su Lautaro. Lo scorso anno a questo punto aveva superato abbondantemente la doppia cifra delle reti fatte. Oggi Lautaro è fermo a sei, con il gol che manca ormai da più di un mese. Un digiuno che ha portato molti tifosi a chiedersi cosa sta realmente succedendo al proprio capitano.

Cosa filtra da Appiano Gentile su Lautaro

“Dall’Inter ti spiegano che il vero problema di Lautaro è il fatto di non essersi fermato nelle ultime due stagioni – sottolinea Fabrizio Biasin a ‘TeleLombardia’ – questo fatto di non aver mai riposato gli comporta il ritardo nella condizione fisica“. Un ragionamento fatto più volte nelle ultime settimane ad Appiano Gentile, ma sicuramente non si aspettavano un rendimento deludente per così tanto tempo.

Ora nelle prossime due settimane la grande occasione di potersi allenare senza turni infrasettimanali e questo potrebbe consentire a Lautaro di recuperare in parte la propria condizione fisica. La speranza di Inzaghi è che si possa contare sul vero Toro nel minor tempo possibile.

Lautaro il vero acquisto di gennaio?

Lautaro potrebbe rivelarsi il vero acquisto di gennaio. Le difficoltà di questa prima parte di stagione hanno portato l’Inter a non poter contare sul proprio capitano. Ora il calendario sembra essere meno fitto e quindi c’è la possibilità da gennaio di avere un giocatore assolutamente rigenerato in rosa e diverso da quello visto fino ad oggi.