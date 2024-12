Esami infortunio Barella: 2024 finito in anticipo, i dettagli

La mezz’ala dell’Inter si è infortunato nella sfida con la Lazio stravinta dalla squadra di Inzaghi

In casa Inter permane l’emergenza in difesa, ma ora tiene banco anche la questione Barella. Il centrocampista sardo è uscito dall’ultimo match con un piccolo problema fisico e le sue condizioni continuano ad essere sotto osservazione dello staff medico nerazzurro.

Molto probabilmente per Barella il 2024 è terminato qui. Inzaghi in questa stagione ha sempre attuato una sorta di linea precauzionale per gli infortunati e sarà così anche per il centrocampista. Nessun particolare rischio per il sardo e quindi lo si porterà in campo solamente quando il problema fisico sarà smaltito il modo definitivo.

Inter: come sta Barella

Il problema di Barella in un primo momento si pensava ad un guaio che poteva essere smaltito in davvero poco tempo. Ma con il passare dei giorni si è deciso di attuare una sorta di precauzione e sottoporlo a degli esami strumentali per capire meglio l’entità dell’infortunio. Ora si attendono quindi i risultati per capire meglio quando potrà ritornare a disposizione di Simone Inzaghi e anche dei suoi compagni.

Infortunio Barella: i tempi di recupero

I tempi di recupero di Barella saranno vagliati nelle prossime ore. Come spiegato in precedenza, lo staff medico ha deciso di sottoporre il giocatore ad esami strumentali per capire meglio il problema. Ad Appiano Gentile non c’è molta preoccupazione, ma si adotterà una linea di precauzione per non dover fare i conti con un guaio ancora più grave di questo.

Per questo motivo possibile che il giocatore salti la partita contro il Como e magari l’ultima dell’anno per poi averlo a disposizione in Supercoppa. Mancano ormai due settimane alla partenza per l’Arabia e quindi l’obiettivo sarà quello di non prendersi rischi inutili. Quindi per Barella possibile un rientro solamente nel 2025, ma un quadro più chiaro lo si avrà solamente dopo gli esami.

La speranza da parte di Inzaghi è sicuramente quella di averlo a disposizione nel minor tempo possibile vista anche l’importanza del calciatore. Ma di certo il tecnico adotterà la linea della precauzione per non prendersi dei rischi inutili.

Frattesi o Zielinski al posto di Barella?

L’infortunio di Barella costringerà Inzaghi a dover trovare una soluzione a centrocampo. Fino ad oggi il sostituto del centrocampista è stato sempre Frattesi, ma le prestazioni di Zielinski stanno diventando sempre più di livello e il polacco si candida alla maglia da titolare a partire dalla trasferta di Como.