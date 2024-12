Pronto a svuotare l’armadietto: l’Inter lo saluta a gennaio

Il calciomercato nerazzurro prende forma in vista della finestra invernale: potrebbe salutare la squadra di Inzaghi ad inizio 2025

C’è un fattore che sarà fondamentale nel mese di gennaio: le uscite. Il capitolo cessioni è pronto a monopolizzare l’attenzione in casa Inter ed il motivo è presto detto. Marotta potrebbe voler fare spazio a nuovi innesti partendo proprio dagli addii.

Ecco quindi che si fa sempre più strada un’opzione davvero intrigante per quel che riguarda l’attacco nerazzurro. Oltre agli inamovibili Thuram e Lautaro Martinez, Inzaghi aspetta l’esplosione di Taremi che non ha ancora impattato quanto si sperava la scorsa estate. E tra i possibili partenti rimangono sempre Joaquin Correa e Marko Arnautovic.

In questo caso, però, è il nazionale austriaco ad aver fatto dei passi avanti nel separarsi dal club nerazzurro nonostante un ricco contratto in essere fino al 30 giugno 2025. Arnautovic vuole giocare con continuità e sa bene che all’Inter non è possibile vista la grande concorrenza.

Addio Arnautovic: futuro ancora in Serie A

Nelle ultime settimane si sono moltiplicate le voci di mercato riguardanti il classe ’89, corteggiato da diversi club di Serie A. Dopo il presunto – non confermato – interesse di Parma e Bologna, tra le altre, spuntano due piste che sembrerebbero destinate a diventare roventi da qui al prossimo mese.

Il Torino non ha mai nascosto di apprezzare l’attaccante dell’Inter che, agli ordini di Inzaghi quest’anno, tra campionato e coppe ha racimolato 10 presenze, con 2 reti e appena 273′ in campo. Un bottino davvero magro. Ecco perché la pista granata può infiammarsi: la squadra di Vanoli dopo il grave infortunio di Zapata ha bisogno di un bomber di peso per potenziare l’attacco. Perché non proprio il 35enne di Vienna, in cerca di riscatto? Ma non c’è solo il club di Cairo sulle tracce della punta interista.

Occhio anche all’Udinese, nona in Serie A ma con un reparto avanzato che non sta facendo proprio faville. I bianconeri potrebbero avvicinarsi – al pari del Toro – ad un’offerta ai nerazzurri che per dire addio all’austriaco potrebbero chiedere un indennizzo simbolico di 2-3 milioni di euro.

Arnautovic saluta subito: ecco quanto risparmia l’Inter

Arnautovic percepisce uno stipendio da ben 3,5 milioni di euro netti a stagione. Una cifra decisamente elevata per quello che, a conti fatti, è ad oggi la quarta scelta di Simone Inzaghi, dietro anche a Taremi.

A questo punto l’Inter risparmierebbe la metà, lasciando partire l’esperto attaccante con sei mesi d’anticipo sulla scadenza contrattuale.