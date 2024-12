Follia per Dimarco: due grandi flop del Barcellona per lo scambio

Federico Dimarco interessa sempre di più alle big europee sul calciomercato: il Barcellona propone due calciatori per lo scambio

L’Inter vola sulle ali dei suoi esterni. Come hanno dimostrato anche contro la Lazio, Denzel Dumfries e Federico Dimarco sono in grande spolvero e stanno mostrando sempre più efficacia offensiva, diventando letali con i loro continui inserimenti in area di rigore. Contro i biancocelesti sono stati un fattore essenziale, ma è soprattutto l’ex Verona e Parma che pare sempre più in grande spolvero.

Il mancino educatissimo dell’italiano sta diventando un’arma destabilizzante per vincere le partite. I suoi numeri stagionali sono impressionanti e soprattutto la qualità con cui interpreta il ruolo, che lo rende un difensore atipico, più un’ala vecchia maniera che si ritrova spesso e volentieri come terminale offensivo per chiudere l’azione.

Inevitabilmente, vista anche la continuità che sta avendo a dispetto dei tanti impegni, le big europee si stanno interessando in massa a lui e la fila è sempre più lunga per strapparlo all’Inter. Si è parlato a più riprese del Manchester United – sarebbe l’uomo perfetto da mettere a disposizione del sistema di gioco di Amorim, ma anche il Barcellona è pronto a farsi sotto.

Il Barcellona tenta l’Inter per Dimarco: tutti i nomi per lo scambio

La valutazione di Dimarco, allo stesso tempo, sta salendo a dismisura. Parliamo di cifre che dovrebbero superare i 50 milioni di euro, soprattutto se dovesse crearsi un’asta per lui. I blaugrana sono pronti a mettere in ballo diverse contropartite, che potrebbero abbassare la quota cash per il suo cartellino.

Attenzione a De Jong: il regista non riesce proprio a fare bene nel contesto catalano e l’addio è in preparazione da tempo. La sua valutazione non è bassa, ma il Barcellona dovrebbe comunque aggiungere soldi prima di completare l’affare. Per ragioni molto simili, potrebbe essere proposto anche Ansu Fati.

Dopo alcune stagioni poco esaltanti, l’attaccante potrebbe rivalutarsi nel sistema di gioco di Simone Inzaghi e garantire quei gol e assist da subentrante che attualmente mancano all’allenatore di Piacenza. Infine, c’è anche un altro nome che potrebbe intrigare la dirigenza e lo staff tecnico dell’Inter: stiamo parlando di Hector Fort. Resta il fatto che i nerazzurri hanno intenzione di resistere a qualsiasi attacco e continuare a puntare su un perno tecnico e dello spogliatoio come Dimarco. Soprattutto, difficilmente saranno accettate contropartite.