Probabili formazioni Inter-Como: buona notizia per Inzaghi

Penultimo appuntamento dell’anno per i nerazzurri. Lautaro e compagni davanti al proprio pubblico attendono i lariani

Le vittorie di Napoli e Atalanta costringono l’Inter a non poter sbagliare contro il Como. Nel Monday Night di questa diciassettesima giornata i nerazzurri ospitano una squadra molto insidiosa e con diversi giocatori di qualità in rosa. Per questo motivo sin da subito dopo il match contro l’Udinese, Inzaghi ha preparato nel dettaglio la sfida. Davanti non si fermano e lasciare punti per strada può essere molto pericoloso.

L’infermeria ad Appiano Gentile continua ad essere piena e questo rappresenta un problema non di poco conto per Simone Inzaghi. Ma, stando alle ultime informazioni, c’è una buona notizia per il tecnico nerazzurro. Un giocatore ha smaltito il problema e sarà almeno disponibile anche per partire dall’inizio. Un piccolo sospiro di sollievo dopo alcuni giorni davvero complicati a causa dei diversi infortuni.

Inter: le ultime tra infortuni e recuperi

Le ultime due brutte notizie in casa Inter sono i problemi di Darmian e de Vrij. Entrambi al massimo saranno a disposizione per la panchina contro il Como, ma la sensazione che da parte di Inzaghi non c’è assolutamente intenzione di prendere rischi. Le condizioni saranno valutate giorno dopo giorno e si vedrà come si evolverà la situazione del ginocchio. Intanto però un giocatore ha definitivamente superato il suo problema fisico e sarà a disposizione di Inzaghi per la sfida di questa sera.

Inter-Como: le scelte di Inzaghi

Scelte obbligate per Inzaghi davanti a Sommer. Con de Vrij e Darmian che sono non al meglio per il problema al ginocchio, Bisseck e Bastoni saranno affiancati da Carlos Augusto nei tre dietro. Per il resto non ci dovremmo attendere particolari novità per quanto riguarda l’undici iniziale.

A centrocampo l’ottima notizia è il recupero di Barella. Il centrocampista sembra aver smaltito definitivamente il problema fisico e addirittura potrebbe partire dall’inizio. Molto dipenderà dalle sue sensazioni. Non è da escludere una panchina precauzionale con uno tra Frattesi e Zielinski al fianco di Calhanoglu e Mkhitaryan. Confermati Dumfries e Dimarco sugli esterni.

In attacco Correa ha smaltito la botta al piede rimediata contro l’Udinese, ma per lui non ci dovrebbe essere posto da titolare. Inzaghi è intenzionato confermare la coppia formata da Thuram e Lautaro.

Probabili formazioni Inter-Como

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Bastoni A., Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram M., Lautaro. A disposizione: Martinez J., Calligaris, de Vrij, Palacios, Darmian, Buchanan, Asllani, Frattesi, Zielinski, Correa, Arnautovic, Taremi. All. Inzaghi

Squalificati: –

Indisponibili: Pavard, Acerbi, Di Gennaro R.

Como (4-2-3-1): Reina; van der Brempt, Goldaniga, Kempf, Barba; da Cunha, Engelhardt; Strefezza, Paz, Fadera; Belotti. A disposizione: Audero, Dossena, Jack, Sergi Roberto, Braunoder, Mazzitelli, Kone, Baselli, Iovine, Cutrone, Cerri. All. Fabregas

Squalificati: –

Indisponibili: Sala M., Perrone, Gabrielloni, Moreno