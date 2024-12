È ufficiale, acquisto da urlo dell’Inter: “Come Batistuta”

Le prestazioni di un giocatore stanno esaltando il tifo nerazzurro. E il paragone con Batigol fa sognare non solo per il resto della stagione

La vittoria contro il Como permette all’Inter di trascorrere un Natale sereno e al terzo posto. La classifica continua ad essere molto corta e questo consente ai nerazzurri di restare in piena corsa per lo Scudetto. Naturalmente c’è la consapevolezza che nella seconda parte della stagione si deve fare di più e, soprattutto, non lasciare qualche punto per strada come fatto fino a dicembre.

Ma ad Appiano Gentile si guarda con fiducia al futuro grazie anche alle prestazioni di un calciatore. Le sue qualità non sono mai state realmente messe in discussione, ma in questa prima parte di stagione è stato forse l’uomo in più. E il paragone con Batitusta rappresenta forse il grande riconoscimento di quanto fatto fino ad oggi. La volontà è comunque quella di continuare il percorso di crescita e per farlo c’è bisogno di proseguire sulla strada intrapresa.

“Come Batistuta”, l’annuncio alla fine di Inter-Como

Siamo consapevoli come Batistuta per il calcio italiano ha rappresentato uno degli attaccanti più forti della nostra Serie A e il paragone fatto nelle scorse ore non può altro che far piacere al calciatore. C’è anche la consapevolezza di dover continuare a crescere e migliorare per raggiungere le qualità dell’argentino. Ma di certo la strada intrapresa è quella giusta e l’Inter spera di poter contare su di lui ancora per tanto tempo.

Gol capolavoro: il paragone in diretta televisiva

L’attacco dell’Inter in questa stagione non sta contando sul solito Lautaro a causa dei problemi che sono ormai noti, ma su un Thuram in grande spolvero. Il francese è sempre più l’uomo gol di questa squadra e il gol contro il Como conferma uno stato di forma eccezionale del figlio d’arte.

L’ex Monchengladbach ha puntato l’avversario lasciandolo sul posto e poi scaricato una bordata che non ha lasciato scampo a Reina. Un gol che ha portato ad una standing ovation di San Siro, ma anche a complimenti di chi il mondo Inter lo conosce bene come Beppe Bergomi. Il commentatore di Sky Sport ha accostato la giocata di Thuram ad una di quelle che faceva sempre Batistuta.

Un paragone molto importante, ma che sicuramente ci sta almeno per quanto riguarda il gol. Poi stiamo parlando di due calciatori completamente differenti dal punto di vista di caratteristiche. Di certo l’Inter se lo gode e spera di poter contare su di lui ancora per tanto tempo.

I numeri di Thuram in questa stagione

Una prima parte di stagione clamorosa da parte di Thuram. Il francese ha trovato la rete in 13 occasioni firmando anche sei assist. Numeri importanti e che confermano una crescita da parte del calciatore transalpino. La speranza da parte dei nerazzurri è che possa continuare così anche in futuro.