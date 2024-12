Blitz di Pioli: dall’Inter all’Al-Nassr per 20 milioni

L’ex tecnico del Milan guarda in casa nerazzurra per rinforzare la propria rosa. Pronta una proposta importante per convincere il giocatore

L’arrivo del calciomercato invernale potrebbe portare molte squadre arabe a tentare giocatori della nostra Serie A. La migrazione verso il campionato saudita è sicuramente diminuita rispetto al passato, ma ancora oggi le sirene continuano ad essere diverse e queste rischiano di cambiare i piani di molte squadre italiane. Stando alle ultime indiscrezioni, alla porta di Marotta potrebbe bussare l’Al-Nassr di Stefano Pioli.

L’ex tecnico del Milan da tempo spinge per avere giocatori del nostro campionato per alzare il livello della rosa e nel mirino sarebbe finito un calciatore dell’Inter. Possibile una proposta di 20 milioni di euro per cercare di strappare il sì del club nerazzurro e anche dello stesso calciatore.

L’Al-Nassr tenta l’Inter: pronti 20 milioni di euro

L’Al-Nassr guarda in casa Inter per rinforzare la rosa a disposizione di Pioli. C’è un giocatore nerazzurro che interessa molto all’ex tecnico del Milan e si parla di una possibile offerta di 20 milioni di euro per convincerlo. Una cifra importante, ma che difficilmente porterà i nerazzurri a privarsi del proprio calciatore. Come ribadito anche da Marotta nelle scorse settimane, le partenze in casa nerazzurra ci saranno solo se dovesse arrivare una richiesta dai diretti interessati.

Calciomercato Inter: blitz dell’Al-Nassr, tentativo per un nerazzurro

Stefano Pioli è pronto durante il calciomercato invernale a rinforzare la propria squadra con giocatori che militano nel nostro campionato. Il loro arrivo alzerebbe il livello della rosa, ma a prescindere si tratta di operazioni non semplici. I club sauditi ormai non sembrano più allettare come una volta.

E quasi certamente un eventuale tentativo per Zielinski è destinato a concludersi senza la fumata bianca. Il profilo del polacco potrebbe stuzzicare molto Pioli e lo stesso Al-Nassr. Si parla di una possibile offerta di 20 milioni di euro per magari strappare un sì dei nerazzurri, ma le chance di portare a termine la trattativa sono praticamente pari a zero.

Il calciatore, infatti, non è assolutamente allettato dall’ipotesi Arabia tanto da aver detto no nell’estate 2023. Senza dimenticare che da parte dell’Inter non c’è nessuna intenzione di privarsi di Zielinski in questo calciomercato. Per questo motivo la pista Al-Nassr sembra essere destinata a tramontare sul nascere.

Zielinski sempre più al centro del progetto Inter

Zielinski è sempre più al centro del progetto Inter. Dopo le difficoltà avute nella prima parte di stagione, il polacco sta dimostrando di essersi integrato alla perfezione nel gruppo e questo consente a Inzaghi di avere un’arma in più nella seconda parte della stagione.