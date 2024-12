Addio all’Inter a gennaio: annuncio ufficiale definitivo

Il calciomercato in casa nerazzurra è pronto ad entrare nel vivo. Non sono da escludere degli addii: la posizione del club

Gennaio è ormai alle porte e con lui anche il calciomercato invernale. Come ben sappiamo, in casa Inter le idee sono molto chiare: movimenti in entrata solo in caso di infortuni o cessioni. Per questo motivo in Viale della Liberazione si sta lavorando principalmente per l’estate, ma Marotta e Ausilio restano vigili sulle occasioni che potrebbero esserci nel prossimo mese. La volontà della dirigenza è quella di non farsi trovare impreparata se ci dovesse essere un problema fisico o la richiesta di un addio.

Nelle prossime settimane i dirigenti nerazzurri sicuramente faranno un check per capire meglio la posizione dei giocatori che fino a questo momento hanno trovato poco spazio. La volontà del club è di continuare insieme, ma naturalmente spetterà ai calciatori decidere se proseguire oppure magari chiedere di andare a giocare altrove.

Calciomercato Inter: addio a gennaio, l’annuncio

L’Inter ha una posizione molto chiara sui possibili addii a gennaio. Da parte del club nerazzurro c’è la massima disponibilità a ragionare su una eventuale partenza solo in caso di chiara richiesta del giocatore. Se questa non dovesse esserci, quasi certamente Simone Inzaghi continuerà con questa rosa. Poi siamo consapevoli che la sessione invernale è breve e imprevedibile e non si può escludere nulla. Ma la volontà da parte dell’Inter è quella di continuare con il gruppo attuale.

Inter e le cessioni a gennaio: le parole di Marotta

Il tema cessioni è stato affrontato anche da Marotta ai microfoni di Mediaset. Il presidente dell’Inter non ha escluso la possibilità di addii a gennaio: “In linea di massima vogliamo continuare con questo gruppo. Poi se qualcuno manifesterà la volontà di andare via lo ascolteremo e faremo tutte le valutazioni del caso. Ad oggi non c’è nulla di realmente concreto”.

Parole chiare e che aprono alla possibilità di qualche partenza a gennaio. I nomi in pole position sono due: Arnautovic e Palacios. Sul primo da tempo c’è il pressing del Torino. Sul secondo in Viale della Liberazione si ragiona sul prestito visto il poco spazio trovato in questo periodo. Senza dimenticare anche la situazione Frattesi.

Naturalmente ogni partenza dovrà essere rimpiazzata e per questo motivo Marotta e Ausilio sono già al lavoro per individuare i giocatori giusti da portare in nerazzurro in caso di qualche cessione.

Il calciomercato dell’Inter entra nel vivo

Le parole di Marotta confermano come in casa Inter ci potrebbe essere qualche movimento a gennaio. A Viale della Liberazione si ragiona da tempo sui rinforzi da portare alla corte di Inzaghi ed ora alcune trattative potrebbero entrare nel vivo per consentire di sostituire i partenti.