Ma quale Donnarumma, l’Inter ha già l’erede di Sommer: non è Martinez!

L’erede designato di Yann Sommer non è l’attuale secondo portiere nerazzurro e non dovrebbe essere nemmeno Gigio Donnarumma

Qualche giorno fa, Enzo Raiola, agente di Donnarumma, ha voluto esporsi per commentare le voci di un possibile addio del portiere italiano al PSG. Intervistato da RadioSportiva, il procuratore ha spiegato che da giorni non ci sono progressi riguardo alla questione del rinnovo. La trattativa appare insomma congelata.

“Ora è tutto in sospeso, siamo in fase di stand-by”, ha annunciato Raiola, senza tuttavia voler commentare le indiscrezioni su un possibile ritorno in Italia del suo assistito. Senza rinnovo entro giugno, il PSG dovrebbe comunque aprire alla cessione, dato che il contratto di Donnarumma scadrebbe nel 2026, e a Parigi nessuno vuole rischiare l’addio a zero.

Poter vedere Donnarumma in nerazzurro sembra tuttavia molto complicato, e non solo per una questione di “colori”. L’ex portiere prodigio del Milan ha delle pretese di ingaggio molto alte (ed è uno dei motivi per cui non è ancora arrivato il rinnovo con il club parigino). Per rientrare in Italia, dovrebbe quindi abbassarsi parecchio lo stipendio.

L’Inter guarda oggi ad altri nomi. La dirigenza e Inzaghi continuano a difendere l’investimento fatto per Josep Martinez, che in Coppa Italia, contro l’Udinese, non ha sfigurato. L’ex Genoa si è comportato bene sul finale, deviando l’unico tiro in porta della squadra bianconera, e ha dimostrato di saper giocare bene la palla con i piedi…

Oltre Donnarumma, Martinez e Sommer: l’altro interista che brilla fra i pali

Eppure il vero erede di Sommer potrebbe essere un altro: Martinez è ancora sotto esame, mentre la dirigenza tiene d’occhio la crescita di un altro tesserato. Si tratta di Filip Stankovic. Il Venezia ha la possibilità di riscattare Filip Stankovic dall’Inter per circa 2 milioni di euro. E, in base a quanto trapelato, l’opzione potrebbe diventare obbligatoria al raggiungimento di determinate condizioni (punti in classifica e presenze del giovane serbo).

L’Inter, però, non ha perso del tutto il controllo sul gioiellino: il club nerazzurro si è riservato il 50% sulla futura vendita. E tale clausola potrebbe trasformarsi in una chiave assai utile per poter riportare subito il figlio d’arte a Milano.

Dopo aver fatto bene in B con la maglia della Samp, Filip si sta distinguendo anche a Venezia, dove è riuscito a prendersi la maglia da titolare e a convincere la piazza con alcune ottime prestazioni. Contro il Cagliari, nell’ultimo match disputato dalla squadra allenata da Di Francesco, Stankovic è stato il migliore in campo. Il ventiduenne ha salvato con degli interventi da vero fuoriclasse la sua squadra in almeno quattro occasioni.

Stankovic, protagonista contro l’Inter ma non solo

Il giovane Stankovic si era già messo in mostra contro l’Inter, e ora ha saputo ripetersi contro il Cagliari nell’importante scontro salvezza. Di Francesco, che a inizio campionato gli aveva preferito Joronen, oggi lo considera un intoccabile e ne tesse le lodi ribadendo la sua importanza per la squadra.

Per l’Inter, non è possibile parlare di un rimpianto. Era giusto che il ragazzo fosse girato a una squadra più piccola, dove trovare maggiore spazio. Aveva molte richieste dalla Serie B, dove avrebbe trovato un posto sicuro da titolare, ma ha avuto il coraggio di accettare la proposta dal Venezia, dov’è partito come riserva.

Grazie al suo talento, il giovane ora sta brillando, e magari si sta preparando a compiere il grande passo: tornare all’Inter come protagonista, per succedere a Sommer (dato che Donnarumma è praticamente un sogno impraticabile) e rubare il posto a Josep Martinez.