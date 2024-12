Marotta ha incontrato il suo agente: sgarbo Inter a un top club di Serie A

Il presidente nerazzurro apparecchia un grande colpo in Serie A: scippo ai rivali, contatti avviati con l’agente

L’Inter di Simone Inzaghi è attesa da settimane roventi, tanto in campo quanto in sede di calciomercato. L’occasione giusta potrebbe arrivare in difesa, visto che a fine stagione molto potrebbe cambiare proprio in quel reparto: a partire dall’addio a parametro zero di Stefan de Vrij. Ma c’è un’altra situazione da tenere sott’occhio e che riguarderebbe un grande sgarbo in Serie A, ad una delle rivali dei campioni d’Italia in carica.

Uno dei prossimi colpi firmati da Marotta, in vista dell’estate 2025, potrebbe arrivare direttamente da un grande ex. Occhi in casa Napoli, dove Antonio Conte sta facendo di tutto per restare attaccato al treno Scudetto. Ma, intanto, la dirigenza di Viale della Liberazione ha le idee chiare e stare valutando un grande colpo dalla squadra partenopea.

Dal Napoli all’Inter: scippo clamoroso

Uno dei ruoli che in vista dell’estate l’Inter potrebbe rinforzare è sicuramente quello del portiere. Da tempo, infatti, si parla della possibiilità di cercare un degno sostituto di Yann Sommer che ha da poco compiuto 36 anni, con il contratto in scadenza tra un anno e mezzo.

Un’idea che l’Inter sta coltivando da tempo, stando a quanto viene riferito da ‘Transferfeed.com’ porta ad Alex Meret. Il portiere classe 1997 resta il titolare al Napoli, nonostante le ottime prestazioni del giovane Caprile quando chiamato in causa. Già in passato si è parlato di separazione tra le parti, a maggior ragione vista l’imminente scadenza contrattuale ferma al 30 giugno 2025. Il Napoli sta lavorando al rinnovo ma è tutto fuorché scontato che si arrivi alla fumata bianca: l’ex Udinese potrebbe quindi svincolarsi e firmare a zero con un altro club.

Marotta rimane interessato, in primo piano, pronto a segnare l’affondo decisivo: una suggestione avvalorata dai contatti tra Beppe Marotta e Federico Pastorello, agente di Meret. Colloqui già avviati per sondare il terreno e capire la fattibilità dell’operazione al termine della stagione. In quanto a parametri zero, d’altronde, il presidente dell’Inter pone sempre un accento marcato che ha regalato spesso e volentieri grandi soddisfazioni.

Cifre e numeri: ecco perché Marotta vuole Meret

Dopo essere stato uno degli attori protagonisti nella cavalcata Scudetto della stagione 2022/23, il rendimento di Alex Meret ha seguito di pari passo quello altalenante della squadra. A questo punto, però, la sensazione è che le strade possano dividersi.

L’Inter risparmierebbe sul cartellino dell’estremo difensore classe ’97 ma dovrebbe corrispondergli uno stipendio evidentemente superiore ai 2 milioni di euro netti che adesso, annualmente, percepisce al Napoli. Tutto fuorché un problema per un portiere che quando ha avuto la piena fiducia di ambiente e tifosi, ha dimostrato di essere tra i migliori in circolazione.

Nelle 15 presenze complessive accumulate quest’anno con gli azzurri, tra Serie A e Coppa Italia, ha incassato appena 11 reti e fornito in ben 8 volte il clean sheet. Marotta guarda lontano e, dunque, l’opzione Meret potrebbe trasformarsi in qualcosa di concreto da qui alle prossime settimane: intanto il presidente nerazzurro starebbe già gettando le basi per il grande scippo all’ex Conte.