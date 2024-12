Assalto in Premier League, l’Inter prepara 15 milioni

Il club di proprietà del fondo Oaktree potrebbe piazzarsi in pole position per un portiere. Ecco tutti i dettagli

Un Natale più che sereno quello trascorso dall’Inter di Simone Inzaghi che, dopo il 2-0 rifilato al Como, è attesa adesso dalla sfida contro il Cagliari.

Le manovre per rinforzare la rosa dei campioni d’Italia in carica sono già – sottotraccia – in atto. Beppe Marotta sa bene i limiti del gruppo nerazzurro e per questo si sta muovendo sia in ottica invernale che, soprattutto, per l’estate 2025. Una nuova rivoluzione è attesa ed in tanti diranno addio per lasciare il dovuto spazio ai nuovi arrivi.

A tal proposito il presidente interista avrebbe già individuato un potenziale grande colpo dal calcio inglese. Dalla Premier League alla Serie A, con un’idea già chiara per il mese di giugno.

15 milioni e va all’Inter: è l’erede di Sommer

Secondo quanto viene riportato da ‘Fichajes.net’ il club meneghino sarebbe sulle tracce di Mads Hermansen, talento danese che sta mostrando le sue grandi qualità tra i pali del Leicester. A 24 anni potrebbe rappresentare l’investimento giusto.

Il motivo è presto detto. Con Yann Sommer in scadenza il 30 giugno 2026 e che difficilmente rinnoverà (ha da poco compiuto 36 anni) il contratto coi nerazzurri, Marotta vuole affidarsi ad un portiere di talento e grandi prospettive per il futuro della porta interista. E così Hermansen, per quanto mostrato in questa stagione con la maglia del Leicester, potrebbe rappresentare la soluzione ideale per l’immediato ma anche per i prossimi anni.

Classe 2000 e nativo di Odense, per Hermanse il Leicester potrebbe chiedere una cifra compresa tra i 15 ed i 20 milioni di euro. Un sacrificio economico che, a questo punto, l’Inter sarebbe ben disposta a fare al termine della stagione. Qualche passo, però, potrebbe essere già mosso nei prossimi mesi.

Inter-Hermansen, ecco perché conviene

Una valutazione importante ma non proibitiva quella che i ‘Foxes’ avrebbero in mente in caso di partenza dell’estremo difensore, sotto contratto con il Leicester fino al 30 giugno 2028.

Cresciuto nelle giovanili del Nesby BK Giova, Hermansen in questa stagione ha collezionato 16 presenze con 1 cleen sheet e 32 reti incassate. È arrivato al Leicester nel luglio 2023 per appena 7,7 milioni di euro e da subito ha mostrato la sua grande sicurezza tra i pali. In relazione ai costi dell’affare, quindi, per la dirigenza di Viale della Liberazione sarebbe un’occasione da cogliere al volo.

L’Inter in tal senso rimane in prima fila, avvantaggiata sulla folta concorrenza che col passare delle settimane potrebbe ulteriormente crescere. Hermansen, anche lato stipendio, non sarebbe un problema per i nerazzurri: al Leicester guadagna circa 350mila euro a stagione, bonus esclusi. Molto meno dei 4 milioni netti all’anno garantiti attualmente a Sommer.