La follia dell’Inter: Frattesi alla Juve e scambio col capitano

Il futuro del centrocampista nerazzurro continua ad essere al centro di diverse voci di calciomercato

Continua con un minutaggio molto basso l’esperienza di Frattesi con la maglia dell’Inter. Nonostante la stima del tecnico, il centrocampista romano sta trovando poco spazio e nelle ultime settimane nelle gerarchie sembra essere stato sorpassato anche da Zielinski. Per questo motivo non è da escludere che ci possa essere una partenza entro la prossima estate. Impossibile un addio a gennaio, possibile, per non dire possibilissimo l’estate prossima

E per Frattesi potrebbe aprirsi l’ipotesi Roma. La squadra giallorossa entro il calciomercato estivo rivoluzionerà la rosa a disposizione del tecnico e il nome del centrocampista cresciuto a Trigoria potrebbe essere vagliato dalla dirigenza. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire meglio cosa succederà.

Il poco spazio trovato in questa prima parte di stagione porta Frattesi ad essere uno dei giocatori destinati a lasciare i nerazzurri entro la prossima estate.

Asse Roma-Inter, Frattesi in giallorosso: attenzione allo scambio

Frattesi rimane nel mirino di diverse squadre. La Juventus continua a seguirlo da vicino e non è da escludere che possa magari fare un tentativo per rinforzare il reparto di centrocampo. Ma non è l’unico club che ha nei radar il giocatore cresciuto a Trigoria.

“Ai bianconeri è sempre piaciuto – conferma Eleonora Trotta, direttrice di Calciomercato.it, a Ti Amo calciomercato.it, trasmissione in onda sul canale Youtube del sito – e magari in futuro potrebbe vestire la maglia bianconera. Prima di passare all’Inter aveva ricevuto offerte anche da Milan e Roma. Lui farebbe gola a molti nel caso in cui decidesse di andare via“.

E Carlo Roscito rilancia l’ipotesi di uno scambio tra Roma e Inter: “Se fossi un dirigente giallorossi, proporrei Pellegrini per riportare Frattesi a Trigoria“. Una pista difficile da percorrere visto che il capitano del club capitolino sembra essere pronto a salutare subito e non l’estate.

Sfida a due per Frattesi?

A prescindere dall’eventuale scambio con la Roma, è una sfida a due per quanto riguarda Frattesi. I giallorossi e la Juventus non hanno mollato la pista che li porta al giocatore dell’Inter e durante il calciomercato estivo è possibile un testa a testa, con la Roma che sarebbe avvantaggiata dal fatto che Marotta difficilmente lo cederebbe alla Juventus. Ma per l’ex Sassuolo c’è anche l’ipotesi estero, con diversi club inglesi da tempo sulle sue tracce.