Affondo in casa Torino, l’Inter vuole chiudere subito

Marotta pianifica un grande colpo dal club granata, può diventare il prossimo colpo nerazzurro

Lo 0-3 al Cagliari ed un percorso che promette grandi cose. Simone Inzaghi va avanti per la su strada, vuole portare la sua Inter davanti a tutti, tanto in Serie A quanto in Champions League. E nonostante la rosa dei campioni d’Italia in carica sia tra le più forti in circolazione, è evidente che qualcosa manchi in prospettiva futura.

Gennaio sarà il palcoscenico ideale per cominciare a progettare una squadra ancora più forte: in tal senso Beppe Marotta sta già raggruppando le idee, con una in particolare che potrebbe davvero far felici i tifosi nerazzurri. Occhi in Serie A, in casa Torino, dove c’è un profilo che intriga non poco la dirigenza di Viale della Liberazione.

Dopo aver cerchiato in rosso il nome di Samuele Ricci che, verosimilmente, lascerà la società piemontese a fine campionato e che piace molto pure al Milan, c’è un altro gioiello di mister Vanoli per il presidente dell’Inter potrebbe provare a chiudere prima del previsto l’approdo ad Appiano Gentile.

Sprint nerazzurro: dal Torino all’Inter

Si parla di Saul Coco, centrale difensivo spagnolo ma di origini guineane. Arrivato al Torino per 7,5 milioni di euro lo scorso luglio dal Las Palmas, sta dimostrando di essere uno dei difensori più affidabili della Serie A.

E proprio in quel settore del campo, in estate, sono previsti parecchi cambiamenti in casa nerazzurra. In primo piano il sempre più plausibile addio a parametro zero di Stefan de Vrij: sembrerebbe, infatti, che la dirigenza non sia propensa al momento ad attivare l’opzione di rinnovo fino al 2026 per il nazionale olandese. Coco, a tal proposito, rappresenterebbe una delle primissime sorprese per i tifosi in vista del 2025.

Il 25enne di Lanzarote, per il quale il Torino ha l’opzione di rinnovo annuale oltre il 30 giugno 2028, è una priorità. E Marotta starebbe pensando di provare ad affondare il colpo già nel mese di gennaio. Magari ‘bloccarlo’ e lasciarlo in prestito a Torino fino a fine stagione, per poi accoglierlo ad Appiano Gentile in estate. Ad ogni modo: ecco le cifre in ballo.

Coco all’Inter: ecco l’offerta

Saul Coco al Torino percepisce 1,8 milioni di euro all’anno. Si tratta del terzo stipendio più elevato della rosa granata, dietro solo a Duvan Zapata e Nikola Vlasic. Ad ogni modo, per i campioni d’Italia in carica, non sarebbe affatto un problema.

Oaktree sta spingendo per una politica fatta di giovani talenti e autosostenibilità: Coco, a tal proposito, rientra nei nuovi parametri imposti dalla proprietà nerazzurra. Per quanto riguarda il cartellino, invece, il discorso è decisamente più intricato. Si sa bene come Urbano Cairo sia un osso duro, particolarmente restìo a lasciare partire i suoi gioielli per cifre ‘convenienti’. Anzi. E Coco potrebbe non fare eccezione.

Pagato – come già anticipato – 7,5 milioni di euro, adesso la valutazione del cartellino da parte della dirigenza del Toro si avvicinerebbe ai 25 milioni di euro. È chiaro come Beppe Marotta possa muoversi in anticipo, per evitare un’asta pericolosissima. Intanto il classe ’99, al momento, ha già collezionato 18 presenze tra Serie A e Coppa Italia, con 2 reti in campionato e ben 1617′ sul rettangolo verde.