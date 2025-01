Bufera prima della Supercoppa: “Giocatore finito, Inter rescindi il contratto”

Brutte notizie per quanto riguarda i nerazzurri. Il giocatore salterà anche la Supercoppa e a questo punto si richiede la rescissione del contratto

In casa Inter c’è un caso che preoccupa e non poco Simone Inzaghi. Il calciatore, infatti, non partirà per l’Arabia e la situazione potrebbe portare a decisioni drastiche anche da parte della società.

Sappiamo come la linea di Oaktree sia ben chiara e intransigente. Alcuni rinnovi sono arrivati, ma il club si è preso la possibilità di rescindere il contratto se non ci dovessero essere delle garanzie dal punto di vista fisico. Per il momento queste non sono arrivate e i tifosi chiedono di interrompere il rapporto per andare a prendere un giocatore più giovane e affidabile fisicamente.

Inter: un giocatore preoccupa, salta la Supercoppa

La speranza di Inzaghi era quella di avere tutti i giocatori a disposizione per la trasferta in Arabia, ma per uno degli infortunati il recupero non ci sarà. I tempi sono più lunghi del previsto e a questo punto lo si rivedrà in campo se tutto va bene a metà gennaio. Una tegola per il tecnico piacentino, costretto a rivedere i suoi piani per due sfide che si preannunciano fondamentali per portare a casa il primo trofeo.

Infortunio più lungo del previsto, i tifosi chiedono la rescissione

Come precisato in precedenza, Oaktree ha dato il via libera ad alcuni rinnovi in bilico, ma la proprietà ha deciso di tutelarsi inserendo una clausola di rescissione se le risposte non dovessero essere positive. E i tifosi nelle ultime ore stanno chiedendo di interrompere il rapporto il prima possibile per andare a prendere un calciatore più giovane.

Il futuro di Acerbi all’Inter è ritornato ancora una volta in bilico. Il difensore salterà la Supercoppa a causa di un problema fisico che si porta avanti da tempo. In questa stagione il centrale ha rimediato due stiramenti saltando 15-16 partite. Due mesi complessivi di stop e una situazione che preoccupa molto Inzaghi. Sappiamo quanto il tecnico piacentino punti tanto sulla possibilità di ruotare i giocatori e questo stop lo costringe in difesa ad avere scelte obbligate.

Una situazione che sta portando i tifosi a chiedere una rescissione per Acerbi. Le belle parole nei confronti del difensore non sono mancate, ma è arrivato il momento di dividere le proprie strade per magari andare a prendere un giocatore più giovane e di prospettiva.

Il contratto di Acerbi

Acerbi nelle scorse settimane ha prolungato il contratto di una stagione con scadenza nel 2026. L’Inter, però, si è tenuta aperta la possibilità di rescindere il contratto dietro il pagamento di una penale di 500mila euro. Una idea al vaglio della società considerati i continui problemi fisici del difensore.