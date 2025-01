Nico Paz all’Inter: annuncio Real e cifre dell’affare

Il talento argentino continua ad essere nel mirino dei nerazzurri. Gli spagnoli sono pronti ad aprire alla sua cessione la prossima estate

Continua a sorprendere Nico Paz con la maglia del Como. Nella sfida contro il Lecce il talento argentino ha dimostrato una forza mentale molto importante. Il giocatore, infatti, non si è fatto abbattere da un rigore sbagliato andando a trovare la rete e consentendo ai lariani di sbloccare una partita non affatto semplice. Altra prestazione di livello e le sirene di un suo approdo in una big che si fanno sempre più insistente.

Tra le squadre che hanno messo nel mirino l’argentino c’è anche, o meglio soprattutto l’Inter. I nerazzurri si sarebbero già mossi sfruttando anche gli ottimi rapporti tra Zanetti e il padre di Nico Paz (compagni di squadra con l’Argentina). Per il momento i contatti sono in corso solo con l’entourage del giocatore perché la situazione contrattuale non è sicuramente delle più semplici. Prima va risolta questa vicenda e poi si potrà iniziare a delineare meglio il futuro del giocatore.

Calciomercato: la situazione contrattuale di Nico Paz

Nico Paz si è trasferito la scorsa estate al Como a titolo definitivo su chiara richiesta da parte di Fabregas. Il Real Madrid, però, non ha mai voluto perdere il controllo sul talento argentino assicurandosi un diritto di recompra entro il 2027 a 12 milioni di euro. E, stando alle ultime indiscrezioni, l’opzione i Blancos la dovrebbero esercitare già nel prossimo calciomercato estivo.

Nico Paz all’Inter: la posizione del Real Madrid

Prima il riscatto e poi i Blancos decideranno il destino di Nico Paz. Carlo Ancelotti in un’intervista ai microfoni di Radio 1 ha confermato che l’argentino “è un talento e può essere il futuro del Real Madrid“. Parole che aprono alla possibilità di una sua permanenza, ma le intenzioni della dirigenza sembrano essere diverse.

Non è da escludere che Perez possa aprire ad una sua cessione subito dopo il riscatto magari con una formula simile. E in quel caso l’Inter passerebbe in pole position. I nerazzurri si sono già mossi con l’agente del giocatore prendendo forse un vantaggio sulla concorrenza. Naturalmente trovare l’accordo con il Real Madrid non sarà facile, ma la strategia di Marotta è molto chiara.

Il presidente nerazzurro potrebbe chiudere il colpo con una operazione molto simile a quella di Hakimi. Ovvero un acquisto a titolo definitivo intorno ai 20-25 milioni di euro e il diritto di recompra per il Real Madrid. Una formula che potrebbe consentire ai Blancos di tenere in mano Nico Paz e allo stesso tempo farlo crescere giocando con continuità.

L’Inter in pole position per Nico Paz

In caso di cessione da parte del Real Madrid, l’Inter è in pole position nella corsa a Nico Paz. Naturalmente ad oggi siamo nella fase embrionale della trattativa. Bisognerà aspettare i prossimi mesi per avere un quadro più chiaro.