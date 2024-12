Pazza Inter, Marotta chiude il nuovo colpo ‘alla Hakimi’: le cifre

Il club di Oaktree è al lavoro per chiudere un acquisto di grande prospettiva. Ecco tutti i dettagli

In casa Inter si ragiona su come rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. I nerazzurri non si muoveranno a gennaio a meno di cessioni o infortuni. Questo, però, non ferma il lavoro in viale della Liberazione, con Marotta e Ausilio già proiettati alla prossima stagione. L’obiettivo è individuare i giusti giocatori per consentire alla squadra di fare un ulteriore salto di qualità.

A proposito di rinforzi per il 2024/2025, Marotta pensa ad una operazione in stile Hakimi per arrivare all’accordo con il club proprietario del cartellino. L’Inter si proietta al calciomercato estivo. Se non ci saranno uscite improvvise, i nerazzurri a gennaio non faranno praticamente niente in attesa di luglio.

Al termine della stagione Marotta e Ausilio avranno un lavoro molto intenso visto sia i contratti in scadenza che i giocatori fuori dai programmi. Per questo motivo in viale della Liberazione si sta già da ora ragionando su come rinforzare la squadra a disposizione in tutti i reparti.

Inter ‘stregata’ da Nico Paz: operazione alla Hakimi

La lista di Marotta e Ausilio è ricca di nomi, tra quelli in cima c’è Nico Paz. Il Real Madrid, stando alle ultime indiscrezioni, è intenzionato ad esercitare il diritto di recompra dal Como, per poi magari cederlo durante il calciomercato estivo.

L’intenzione di Marotta è quella di mettere sul tavolo una operazione simile a quella che in passato ha permesso a Hakimi di vestire la maglia nerazzurra: ovvero acquisto a titolo definitivo con l’inserimento di una recompra o diritto di prelazione in caso di una cessione in futuro.

La cifre per vedere Nico Paz all’Inter dovrebbero essere più basse rispetto a quelle di Hakimi. Il marocchino era arrivato in nerazzurro per 38 milioni più bonus. Qui si parla di 20-25 milioni.

Nico Paz viaggia in direzione Inter

Una volta conclusa la sua esperienza con il Como, Nico Paz quasi sicuramente tornerà a Madrid per poi ripartire subito, magari con la stessa formula che lo ha portato in riva al lago. Riflessioni incorso e decisioni che saranno prese nelle prossime settimane. L’Inter è davanti a tutti per il talento argentino.