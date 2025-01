Un terremoto di mercato: “Taremi al Milan con Conceicao”

Il neo allenatore dei rossoneri è stato l’allenatore dell’iraniano nel corso della sua avventura al Porto

Il Milan riparte da Conceicao. Dopo l’esonero di Fonseca, la società rossonera ha deciso di puntare su un altro portoghese. Una scelta che non convince pienamente i tifosi, ma la società si augura di poter arrivare agli obiettivi prefissati ad inizio stagione. Per farlo naturalmente ci sarà bisogno di rinforzi importanti in quasi tutti i reparti. Nei prossimi giorni il nuovo allenatore valuterà i giocatori a disposizione e solo successivamente indicherà alla dirigenza come muoversi.

Nelle ultime ore si è ritornato a parlare del possibile trasferimento di Taremi al Milan. Il tecnico portoghese lo ha avuto al Porto e, forse, lo accoglierebbe volentieri anche in rossonero. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi, ma non è da escludere che Conceicao possa comunque chiedere alla società di fare un tentativo per riavere l’attaccante iraniano a sua disposizione.

Taremi al Milan, Cassano: “Aspettiamoci che lo prenda dall’Inter”

L’avventura di Taremi all’Inter non sta andando sicuramente nel migliore dei modi. Sono state diverse le difficoltà e i tifosi nerazzurri devono ancora vedere il giocatore che tutti hanno ammirato al Porto. Proprio per questo nelle scorse ore è arrivata la provocazione di Cassano: “Aspettiamoci che il Milan di Conceicao prenda l’iraniano dai nerazzurri“.

Taremi al Milan: provocazione o idea concreta?

Per il momento in casa Milan sono in corso le riflessioni. L’arrivo di Conceicao in panchina è destinato a cambiare la strategia dei rossoneri. Il tecnico portoghese nei prossimi giorni valuterà meglio la rosa e poi indicherà alla società i giocatori da prendere per rendere ancora più forte la squadra attuale.

Molto difficile che possa puntare su Taremi. È vero che Conceicao lo conosce molto bene avendolo allenato al Porto, ma l’Inter non ha nessuna intenzione di cederlo a gennaio. Il giocatore gode della stima di Inzaghi e la stagione sarà conclusa insieme. Poi a giugno si valuterà se proseguire il rapporto oppure no. In caso di cessione, l’ipotesi più probabile sembra essere quella estera anche per le richieste economiche dell’iraniano.

Ricordiamo che il Milan aveva provato a soffiarlo all’Inter, ma l’ingaggio offerto dai rossoneri e i problemi con commissioni e intermediari non hanno permesso a Taremi di vestire rossonero. La situazione del club non è molto cambiata e quindi sembra molto difficile ipotizzare un passaggio dalla sponda della città entro l’estate nonostante la presenza di Conceicao in panchina.

Inter-Taremi: insieme fino a giugno

Al momento la certezza è rappresentata dal fatto che le strade di Taremi e dell’Inter non si separeranno fino al termine della stagione. L’iraniano ha altri sei mesi per convincere il club a confermarlo.