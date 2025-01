“Malumore Frattesi”: soldi e scambio immediato in Serie A

Il futuro del centrocampista romano potrebbe essere lontano dall’Inter. Si parla della possibilità di una operazione con una squadra italiana

L’apertura ufficiale del calciomercato invernale coincide con il ritorno delle voci sul possibile addio di Davide Frattesi. Il centrocampista, secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, sarebbe stanco di essere considerato una riserva e avrebbe chiesto al suo entourage di iniziare a valutare possibilità differenti. C’è un club, in particolare, da tempo sulle tracce del giocatore giallorosso tanto che si parla della possibilità di uno scambio.

Ad oggi si tratterebbe solamente di una ipotesi di calciomercato. La trattativa non sarebbe nemmeno iniziata e quindi il futuro di Frattesi è ancora tutto da decidere. La volontà dell’Inter sul giocatore è davvero molto chiara e servirebbe una proposta davvero molto importante per portare i dirigenti nerazzurri a farle cambiare idea.

Inter: Frattesi scontento?

L’ipotesi avanzata dal quotidiano italiano è quella di un Frattesi scontento. Il centrocampista in estate aveva incontrato la società e dal club erano arrivate rassicurazioni sul ruolo del giocatore nel progetto. Nonostante il minutaggio sia inferiore rispetto alle attese del calciatore capitolino, da parte di Inzaghi non è mai mancata la stima nei suoi confronti. Anzi il tecnico lo ha esaltato per l’impegno, la dedizione e anche l’apporto che dà alla squadra ogni volta che è chiamato in causa.

Addio Frattesi: dallo scambio alla posizione dell’Inter

Una sorta di malumore che ha portato il Corriere della Sera a ipotizzare uno scambio con un club di Serie A. Al momento sembra essere una trattativa ancora nella fase embrionale, ma l’Inter ha sempre avuto una idea molto chiara sul futuro del giocatore e difficilmente in viale della Liberazione si cambierà strada.

Nelle ultime ore si sta parlando con insistenza di un possibile scambio con Lorenzo Pellegrini. L’ipotesi Roma stuzzica sicuramente Frattesi, ma sembra difficile che a gennaio si possa concretizzare una operazione simile. L’Inter non ha nessuna intenzione di privarsi del proprio centrocampista e poi l’ormai ex capitano giallorosso non rientra nei piani di Viale della Liberazione.

In più c’è un altro ostacolo che potrebbe complicare la trattativa: la richiesta di Marotta. La Roma punta ad uno scambio secco, mentre il presidente nerazzurro chiede una cifra economica importante visti anche i 33 milioni spesi per acquistare Frattesi. Per questo motivo sin da ora sembra molto difficile una fumata bianca tra i due club.

Il futuro di Frattesi

Il futuro di Frattesi sembra essere ormai segnato. Per gennaio il centrocampista, a meno di ribaltoni clamorosi, è destinato a restare in nerazzurro. Poi in estate si vedrà. A giugno anche la cessione non è da escludere visto il poco spazio trovato. Ma per il momento l’Inter lo ritiene incedibile.