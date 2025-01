Alleanza con la Juve: il Milan gli cede Tomori e frega il sostituto all’Inter

L’asse è caldissimo tra bianconeri e rossoneri: il difensore inglese alla corte di Thiago Motta, così il club di Cardinale può scippare un grande colpo ai nerazzurri

L’arrivo di Sergio Conceicao non sembra aver annullato del tutto la possibilità che, in casa rossonera, si consumi un clamoroso addio nel mese di gennaio. Si parla di Fikayo Tomori, il cui futuro potrebbe essere ancora in Serie A: dal Milan alla Juventus.

Il centrale inglese, già da diverse settimane, è finito spesso e volentieri in panchina per mano dell’ex tecnico Paulo Fonseca, fresco di esonero. Il destino di Tomori, dunque, è un tema caldissimo per la dirigenza di Via Aldo Rossi che potrebbe rischiare di andare ad ‘intaccare’ anche le scelte in sede di mercato dell’Inter.

I bianconeri, è noto da tempo, hanno bisogno di un centrale che sia in grado di rimpiazzare l’infortunato Bremer. Dopo aver chiuso brillantemente la scorsa estate il colpo Kalulu, ora la storia potrebbe ripetersi. E dalla Spagna non arrivano buone notizie per i tifosi dell’Inter: in questo modo la dirigenza milanista potrebbe prendersi un centrale da urlo, da tempo nel mirino di Marotta.

Niente Inter, il Milan ‘ringrazia’ la Juve: nuovo centrale

Tomori alla Juve? Il Milan può rimpiazzare l’ex Chelsea con un giocatore da tempo nei radar dell’Inter. Parliamo di Cristhian Mosquera, gioiello del Valencia. Coi soldi eventualmente incassati dalla cessione di Tomori – potenzialmente tra prestito e riscatto si parlerebbe di circa 25 milioni di euro – il Milan andrebbe forte su Mosquera.

Lo spagnolo di origini colombiane sembra abbastanza lontano dal rinnovo: il suo contratto è in scadenza il 30 giugno 2026 ed il Valencia, di certo, non naviga in buone acque né dal punto di vista sportivo né economico. La dirigenza punterebbe all’inserimento di una clausola da 25 milioni di euro, l’entourage del calciatore vorrebbe una cifra decisamente inferiore.

Mosquera al Milan: la situazione

E il Milan? Già la scorsa estate qualche piccolo rumor di mercato si era palesato, affiancando il fortissimo interesse dell’Atletico Madrid per Mosquera. Alla fine, però, il classe 2004 è rimasto dov’é: in questo momento, tuttavia, la situazione può cambiare improvvisamente.

Nonostante abbia appena 20 anni Mosquera è apprezzatissimo in giro per l’Europa e non solo da Milan ed Inter. I rossoneri potrebbero provare ad accelerare, garantendo un ruolo da protagonista al calciatore ed uno stipendio ben superiore agli attuali 900mila euro percepiti a Valencia dove, tra l’altro, è amatissimo dai tifosi. Ad oggi si tratta, ancora, di un’interessante suggestione che sottotraccia sta lentamente prendendo corpo.