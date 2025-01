Marotta beffa la Juve: lo riporta lui in Italia

Il presidente nerazzurro valuta un grande sgarbo ai bianconeri: ora il big può finire per firmare con l’Inter, ritorno pazzesco in Serie A

Tra campo e calciomercato, in casa Inter c’è da pensare al presente. Ma anche al futuro, alle scelte che la dirigenza di Viale della Liberazione compirà per accontentare Simone Inzaghi e rendere la rosa ancora più forte.

Inter e Juventus, non è una novità, si sono spesso sfidate lontano dal rettangolo verde. Il calciomercato invernale ha riaperto ufficialmente i battenti e così le idee non mancano né a Beppe Marotta né alla dirigenza bianconera. Ma c’è una possibilità – stavolta per il mese di giugno – che rischia di mischiare le carte e far gioire i tifosi dell’Inter a discapito di quelli della Juventus.

Il presidente starebbe valutando un grandissimo colpo al termine della stagione. E si tratta di un nome che negli ambienti bianconeri circola già da diversi mesi. Così Cristiano Giuntoli rischia di subire un clamoroso sorpasso.

Torna in Italia, niente Juve: lo prende l’Inter

Il colpo a sorpresa, stavolta in attacco, potrebbe metterlo a segno l’Inter. Si tratta di Joshua Zirkzee, alla sua prima (e forse ultima) stagione con addosso la maglia del Manchester United.

È arrivato all’Old Trafford con grandi aspettative, dopo che i ‘Red Devils’ hanno sborsato oltre 42 milioni di euro – commissioni escluse – per il cartellino del 23enne di Schiedam. Zirkzee, però, non sta brillando in Inghilterra. Appena 4 gol, con 2 assist in 27 apparizioni complessive tra campionato e coppe. Ad oggi, dunque, il suo futuro è in forte dubbio: potrebbe lasciare la Premier League, magari per fare subito ritorno in Italia.

Si è parlato a lungo di Juventus, di come i bianconeri potrebbero puntarvi con forza al posto di Vlahovic, in scadenza il 30 giugno 2026 e al momento lontano dal rinnovo contrattuale. Stavolta, però, la beffa potrebbe essere dietro l’angolo: anche l’Inter si starebbe interessando a Zirkzee per la prossima estate.

Zirkzee all’Inter? Le ultime

Con l’addio ormai scontato di Correa e Arnautovic, almeno un grande colpo in attacco arriverà. I numeri di Zirkzee sono noti, così come è chiaro che potrebbe mantenere lo stipendio da 3,5 milioni più bonus percepito attualmente al Manchester United.

Sui costi dell’operazione, va chiarito un fattore. Non è da escludere che sia la Juventus che l’Inter possano puntare ad un prestito con, magari, l’obbligo di riscatto. Rivitalizzare l’attaccante olandese prima di accontentare le richieste dei ‘Red Devils’ che, poi, punterebbero a incassare quanto speso appena sei mesi fa.

Zirkzee ed il calcio italiano, molto presto, potrebbero riabbracciarsi: ma stavolta l’Inter potrebbe vincere il duello di mercato con la Juve. A maggior ragione se anche Mehdi Taremi, che nella sua prima stagione in maglia nerazzurra sta faticando, dovesse venire messo in discussione.