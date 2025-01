Pazza idea da Barcellona, Marotta pronto all’affare da capogiro

La dirigenza nerazzurra potrebbe piazzare un colpo folle da Barcellona: può firmare con l’Inter in estate, i dettagli

C’è grande amarezza in casa Inter per la finale di Supercoppa persa contro il Milan. La rimonta subita dai rossoneri non è andata giù a Simone Inzaghi che adesso attende il ritorno in campo per eliminare le scorie negative accumulate a Riad.

Dal rettangolo verde al calciomercato, le prossime posso essere settimane movimentate. In attacco se dovesse partire uno tra Arnautovic e Correa – entrambi comunque in uscita al massimo a fine stagione – potrebbe arrivare una nuova pedina da affiancare a Lautaro, Thuram e Taremi.

In prospettiva estate, invece, la dirigenza di Viale della Liberazione potrebbe valutare un colpo da applausi direttamente dalla Liga. Occhi in casa Barcellona.

Dal Barcellona all’Inter: assalto a giugno

Il sogno di mercati dei vertici nerazzurri potrebbe diventare Frenkie de Jong, stella del Barcellona in scadenza con la società di Joan Laporta il 30 giugno 2026. Si è parlato in diverse occasioni di come il nazionale olandese fosse tra i potenziali sacrificabili di Deco per rimpolpare le casse blaugrana e fare spazio a nuovi arrivi.

De Jong, che piace moltissimo pure in Premier League, senza un improbabile rinnovo, difficilmente resterà dov’è. Ad un anno dalla scadenza Marotta potrebbe farsi avanti e offrirgli un contratto importante, per convincerlo a sposare il progetto nerazzurro.

De Jong all’Inter: le cifre del sogno nerazzurro

Al momento siamo nel campo delle suggestione che il presidente potrebbe provare a coltivare da qui ai prossimi mesi. Ma a quale costo? La possibile firma di de Jong con l’Inter costerebbe tanto, già in semplici termini salariali.

Un investimento importante, certo, per le qualità del classe ’97 che a Barcellona guadagna 18 milioni netti all’anno. È il giocatore più pagato a disputare la Champions League quest’anno. Il nodo principale sarebbe dunque rappresentato più dallo stipendio che dalla questione legata al cartellino. Pare infatti che Laporta si ‘accontenterebbe’ di 35 milioni di euro per la cessione dell’ex Ajax, una cifra decisamente alla portata di Oaktree.