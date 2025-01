L’Inter è irresistibile: tutto pronto per la firma, torna un anno dopo l’addio

L’Inter ha deciso di richiamarlo alla base: a un anno dall’addio, l’ex sembra pronta a tornare a difendere i colori nerazzurri

Era andato via per cercare una nuova avventura da protagonista. Le offerte pervenute non sembrano però averlo intrigato e, di conseguenza, dopo il suo addio all’Inter, l’ex nerazzurro si è fermato. Potrebbe però presto rimettersi in gioco tornando proprio nella vecchia squadra. Oaktree potrebbe infatti aver deciso di velocizzare le pratiche per poter far concretizzare il nuovo piano d’azione.

Malgrado la delusione del primo trofeo sfumato, la nuova proprietà americana continua a pensare all’espansione commerciale su scala mondiale del marchio nerazzurro e a investire, soprattutto sul vivaio. Da tempo si parla dell’introduzione di una seconda squadra, sull’esempio della Juve.

Dopo i bianconeri, ad attivare un’U23 da iscrivere in Lega Pro ci hanno pensato anche l’Atalanta e il Milan. Ma dalla prossima stagione le seconde squadre in serie C potrebbero diventare quattro. Come riportato da Sport Mediaset, infatti, l’Inter continua a lavorare al progetto di una squadra B, al fine di valorizzare i tanti giovani promettenti usciti dal vivaio.

La nuova squadra dovrebbe avere come responsabile Dario Baccin, ma resta il dubbio sulla struttura utile a ospitare le gare casalinghe. Si era parlato di Sesto San Giovanni, cioè dello stadio Breda, ma nel caso di retrocessione del Monza si potrebbe ragionare anche su un trasferimento all’U-Power Stadium di Monza.

Chivu torna all’Inter a un anno dall’addio

Quanto alla guida tecnica, i nerazzurri starebbero da tempo pensando a un ritorno di Cristian Chivu. L’ex allenatore della squadra Primavera è ancora libero: dopo aver lasciato l’Inter non ha trovato un nuovo progetto e non sembra contrario all’idea di gestire la seconda squadra nerazzurra.

Chivu, lo scorso anno, ha pur sempre dominato la regular season della Primavera, e conosce bene molti dei ragazzi che potrebbero passare in U23. E la prospettiva di poter allenare una buonissima rosa anche l’anno prossimo in Serie C potrebbe aiutarlo ad aderire entusiasticamente al progetto.

Nell’U23 potrebbero giocare molti ragazzi attualmente in prestito come il centrocampista Ebenezer Akinsanmiro (che non sta facendo malissimo in B con la Sampdoria) ed Eddie Salcedo, attaccante (attualmente all’OFI Creta). Altri nomi arruolabili sono quelli del laterale sinistro Franco Carboni (il fratello di Valentin, attualmente al Venezia), dell’ala destra Kamaté (all’AVS), dei tre centrali di difesa Alessandro Fontanarosa (alla Reggina), Di Maggio (al Perugia) e Stante (alla Pergolettese).

Da Berenbruch a Topalovic: chi sale in U23

Da valutare, invece, l’utilizzo di Enoch Owusu, Amadou Sarr e Jan Zuberek: una sola di queste tre punte dovrebbe essere scelta per giocare in seconda squadra. Gli altri sono da cedere. In porta potrebbe giocare Calligaris, ora in Primavera, oppure potrebbe arriva il figlio di Klinsmann. Oltre a Christos Alexiou, il difensore che potrebbe passare in U23 è Alez Perez.

L’altro centrale che potrebbe essere utile a Chivu nella prossima stagione è Yvan Maye. Non è facile invece prevedere quale sarà il futuro del centrocampista Thomas Berenbruch, che ha molte richieste di prestito in Serie B e in Bundesliga. Zarate dovrebbe rimanere in Primavera.

Pronto per il salto è di certo il trequartista Luka Topalovic, finora poco convincente in termini di continuità ma dominante in alcune partite, specie in Youth League. Mentre su Thiago Romano ci sono ancora tanti dubbi.