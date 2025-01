Niente scambio per Frattesi? Lo scenario cambia con un giovane difensore

Il futuro di Davide Frattesi resta in bilico all’Inter: i nerazzurri possono cambiare idea sullo scambio con l’inserimento di un giovane difensore

L’Inter non è alle prese solo con la sconfitta in Supercoppa italiana, che sta facendo discutere non poco per le modalità con cui è arrivata e per aver lasciato spazio al successo del Milan. Sì, perché anche il destino di Davide Frattesi è una spina nel fianco per la Beneamata in questa fase della stagione.

Il centrocampista ex Sassuolo ha fatto parlare di sé come subentrante di lusso, un calciatore in grado di avere un impatto devastante sulle partite a gara in corso e di fare la differenza anche in zona gol. Qualche settimana fa, però, la frustrazione ha avuto la meglio anche sui dati tecnico-tattici e sulle prospettive di essere quella riserva dorata di cui tutte le big hanno bisogno.

La voglia di giocare sta prendendo il sopravvento nel ragazzo, che pare sempre più scontento, vorrebbe aumentare il suo minutaggio e poter aumentare le chance a sua disposizione nella rosa di Simone Inzaghi. Ciò può portare a un’operazione in uscita sul calciomercato, con la Roma in prima fila sul centrocampista. L’Inter ha posto delle condizioni ben precise per la cessione: 45 milioni di euro cash e niente scambi, condizioni che fanno allontanare i giallorossi, soprattutto a gennaio.

Il lungo addio di Frattesi: occhio allo scambio con il Tottenham

Non c’è solo la Roma, però, interessata al ragazzo, perché anche in Premier League non sono poche le squadre pronte ad avere il sopravvento nella corsa all’acquisto. Attenzione al Tottenham, fortemente interessato a Frattesi e che avrebbe meno difficoltà a soddisfare le richieste dell’Inter.

Gli Spurs potrebbero anche convincere i nerazzurri ad accettare una contropartita tecnica. Il nome che potrebbe sbloccare la situazione è quello di Radu Dragusin: il difensore centrale è arrivato dal Genoa un anno fa, ma non è ancora riuscito a diventare l’elemento imprescindibile che serviva alla retroguardia dei londinesi.

Il ragazzo interessava all’Inter già lo scorso anno e ora la necessità di acquistare un nuovo difensore è sempre più impellente. L’operazione, però, non sarebbe comunque per gennaio, bensì per la prossima estate, in cui Marotta e Ausilio potrebbero essere meglio disposti a cedere l’ex Sassuolo e magari anche a considerare l’arrivo di Dragusin a Milano. Non proprio una seconda scelta.