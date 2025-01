Nuovo attaccante per l’Inter: la clausola da soli 20 milioni fa gola a Marotta

Il mercato nerazzurro si infiamma con un colpo da urlo per il 2025: clausola da 20 milioni, Marotta ci prova davvero

La sfida contro il Venezia si avvicina ed in casa Inter il focus è diviso a metà, tra campo e calciomercato. Gennaio potrebbe essere il mese giusto per puntellare la rosa di Simone Inzaghi, a tratti meno brillante rispetto alla passata stagione.

D’altronde Marotta non ha intenzione di fermarsi e sta progettando diversi cambiamenti per il gruppo allenato dal tecnico piacentino. Difesa e attacco, in particolare, subiranno delle modifiche profonde. Svecchiare la rosa, seguire le direttive di Oaktree per un’Inter più giovane e futuribile.

Spazio dunque a calciatori giovani e di talento, da valorizzare nel corso degli anni. Non solo profili di esperienza che, come accaduto recentemente con Taremi, potrebbero comunque firmare in vista del prossimo anno. C’è una suggestiva ipotesi lanciata dai media spagnoli che, a questo punto della stagione, farebbe già impazzire i tifosi interisti.

Inter, sorpresa dalla Liga: occhi sul prodigio

‘Fichajes.net’ sostiene, infatti, come uno dei talenti più cristallini e apprezzati del calcio spagnolo possa effettivamente rappresentare un’occasione da non perdere. Per l’Inter e non solo: si parla di Yeremay Hernandez.

22 anni, protagonista con la maglia del Deportivo La Coruna, ha attirato su di sé l’attenzione di diverse grandi società in prospettiva futura. Un nome che in Spagna sta impressionando tutti e che per le qualità mostrate farebbe decisamente al caso di Simone Inzaghi. Un’ala di grande corsa e tecnica, che predilige la corsia sinistra ma capace di svariare su tutta la trequarti.

Cresciuto nel Deportivo La Coruna, Hernandez è da due anni e mezzo in prima squadra e quest’anno ha già collezionato 7 gol con 3 assist in 17 presenze complessiva nella Liga2. Presto, però, potrebbe fare le valigie per trasferirsi lontano dalla Spagna: Inter, Borussia Dortmund, Arsenal e pure Real Madrid.

Hernandez all’Inter: i dettagli

Non è escluso che, alla fine, Yeremay Hernandez possa effettivamente lasciare il Deportivo La Coruna già nel mese di gennaio. Difficile ma non impossibile: serverà uno sforzo economico importante.

20 i milioni di euro della clausola rescissoria la richiesta del club spagnolo che crede tanto nel ragazzo e non ha la minima intenzione di fare sconti. E se Arsenal e Borussia Dortmund – particolarmente attente ai giovani gioielli sparsi per l’Europa – potrebbero provare a trattare, Inter e Real Madrid d’altro canto rimangono in attesa.

Pronte a capire se e come investire una cifra comunque importante per Hernandez che potrebbe consacrarsi definitivamente lontano dalla Spagna.