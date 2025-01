28 milioni sul piatto, il Chelsea tenta l’assalto in casa Inter

Il club nerazzurro rischia un clamoroso scippo in ottica mercato: il Chelsea piomba sul big, pronta un’offerta che Marotta potrebbe accettare

Al di là dei risultati di campo, in casa Inter è evidente come a monopolizzare l’attenzione sia il calciomercato. Tra presente e futuro la dirigenza di Viale della Liberazione sta pianificando diverse novità per rinforzare la rosa nerazzurra.

Il gruppo a disposizione di Simone Inzaghi, reduce da un meritatissimo Scudetto, sta mostrando piccoli segnali di cedimento. Come accaduto in Supercoppa contro il Milan ma anche ai punti persi per strada tra campionato e Champions. Ecco perché già entro fine mese qualcosa potrebbe cambiare.

Dalla difesa all’attacco, passando dalla possibilità di arricchire la mediana se arrivasse l’occasione giusta nel mese di gennaio. Ma è in vista di giugno – soprattutto per quel che concerne i potenziali addii – che si sta facendo largo una clamorosa uscita: il Chelsea vorrebbe un big di Inzaghi.

Dall’Inter al Chelsea: colpo pazzesco

I ‘Blues’ hanno intenzione di ricostruire e – come spesso già accaduto in passato – la bottega nerazzurra potrebbe diventare una delle più interessanti per la società londinese. Stavolta, nel mirino ci sarebbe Benjamin Pavard.

Arrivato per oltre 31 milioni di euro dal Bayern Monaco nell’estate 2023, il classe ’96 si è distinto in diverse occasioni come una pedina importantissima per il tecnico di Piacenza. Quest’anno Pavard è a quota 15 presenze – tra Serie A e Champions League – con 1 assist all’attivo e 1079′ in campo. Il suo futuro, però, potrebbe essere presto in Premier League: il Chelsea, a caccia di un duttile difensore, ha messo gli occhi su di lui.

Il club inglese potrebbe finire per mettere sul piatto ben 28 milioni di euro per il cartellino di Pavard, accontentando di fatto le richieste nerazzurre, concedendosi uno dei centrali – e all’occorrenza laterale destro – più affidabili del panorama europeo. Proprio cifre e numeri, in tal senso, potrebbero ‘convenire’ al club di Oaktree: a determinate condizioni la partenza di Pavard renderebbe felice la proprietà statunitense.

Chelsea-Pavard, si può: tutte le cifre

Si è già detto come la proposta dei ‘Blues’ per il cartellino di Pavard – in vista dell’estate – possa avvicinarsi ai 28 milioni di euro. Ma per il giocatore, d’altro canto, sarebbe pronto un ricco contratto.

Ad oggi Pavard percepisce ben 5 milioni di euro a stagione, a Londra tale cifra verrebbe non solo confermata ma – probabilmente – il nazionale francese guadagnerebbe qualcosa in più. Nonostante sia importante per Inzaghi, è evidente come Oaktree gradirebbe abbassare il monte ingaggi e l’addio dell’ex Bayern Monaco darebbe una grossa mano in tal senso.

I 28 milioni derivanti dalla proposta inglese per il cartellino del 28enne polivalente difensore verrebbero certamente reinvestiti nella nuova retroguardia che Marotta e Inzaghi stanno disegnando. Se non sarà rivoluzione in difesa, poco ci manca. E Pavard potrebbe quindi essere tra i primi a lasciare Appiano Gentile durante l’estate.