Addio Frattesi, altro nome dalla Serie A: il sostituto è un pallino di Ausilio

Con il possibile addio di Davide Frattesi, Marotta e Ausilio dovrebbero trovare in fretta un sostituto: chi piace

A questo punto si gioca a carte scoperte. Frattesi vuole andarsene. L’Inter non vuole tenersi in rosa un giocatore scontento ma neanche svendere un asset su cui un anno e mezzo fa ha investito parecchio. Poi c’è la Roma che vuole Frattesi ma alle sue condizioni, inserendo magari Cristante nella trattativa e una parte cash sui 15-20 milioni. Una cifra che i nerazzurri giudicherebbero misera.

Sembra oggi manifesta anche la posizione di Inzaghi: per l’allenatore nerazzurro, Davide Frattesi è utile ma non indispensabile. E in effetti, in questi mesi, il tecnico non ha mai provato a cambiare visione tattica per sfruttare le caratteristiche dell’ex Sassuolo.

Non sappiamo ancora se l’Inter ha davvero deciso di venderlo a gennaio. Se così fosse, dovremmo anche ipotizzare una rottura fra la dirigenza e il procuratore di Frattesi, Beppe Riso. Proprio Riso, la scorsa estate, ha incontrato Ausilio per chiedergli garanzie sul maggiore utilizzo di Frattesi. Il ds nerazzurro, secondo quanto trapelato, non dovrebbe avergli dato alcuna garanzia. Quindi Riso e Frattesi sapevano a cosa andavano incontro.

🎥 #Inter – Con la squadra c’è anche #Frattesi, al centro dei rumors di mercato: una tifosa gli consegna un regalo e scoppia in lacrime, chiedendogli di restare in nerazzurro ⚫️🔵 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/Np72kj3aNb — Giorgio Musso (@GiokerMusso) January 11, 2025

Ausilio punta a un vecchio obiettivo in caso di addio di Frattesi

Marotta non è un dirigente umorale: non prende decisioni in fretta. Per questo, vorrebbe rimandare ogni discorso a giugno. Anche perché, se Frattesi vuole veramente forzare l’addio a gennaio, l’Inter dovrebbe trovare un sostituto, e né Ausilio né Inzaghi vorrebbero affrontare un simile problema.

Forzare l’uscita a metà stagione, specialmente se ci si era accordati diversamente, potrebbe portare a una rottura con l’agente dell’ex Sassuolo. Che è anche il procuratore di Carlos Augusto e di Valentin Carboni e di Cristante (il giocatore della Roma accostato all’Inter, magari in prestito, per far fronte all’addio di Frattesi).

Ma l’uscita di Frattesi libererebbe un po’ spazio a bilancio, quindi, in teoria, lo si potrebbe pure rimpiazzare con uno che costa uguale: uno che, potenzialmente, potrebbe anche risultare più utile a Inzaghi. Chi? Un nome utile potrebbe essere quello di Lewis Ferguson del Bologna.

Il venticinquenne inglese non è più un titolare fisso dall’addio di Motta. E all’Inter piaceva già la scorsa stagione. Non è un top ma ha un ingaggio basso e conosce già bene la Serie A. Marotta e Ausilio potrebbero farci un pensiero se arrivassero subito 35-40 milioni per Frattesi.

Opzione Premier

Oltre alla Roma, anche Napoli e Juve potrebbero essere interessate all’ex Sassuolo. Per l’Inter non sembra però così sensato rinforzare le rivali. Sarebbe quindi meglio che arrivasse un’offerta dalla Premier, anche se non è detto che a Frattesi interessi trasferirsi fuori dall’Italia.

Il Tottenham potrebbe avere la forza di accontentare subito le richieste economiche dell’Inter. E a quel punto, Inzaghi potrebbe avere subito una nuova alternativa. Uno come Ferguson. Che però non sembra molto in forma (è stato a lungo fermo per infortunio). Per i giocatori fisici, i lunghi infortuni sono sempre critici…

Secondo alcune voci, l’Inter potrebbe anche corrispondere la clausola per il rientro di Fabbian. Un altro che, però, in questa stagione non si sta distinguendo positivamente. Giovanni Fabbian è giovane e promettente. Per caratteristiche potrebbe ricordare proprio Frattesi (anche se ha qualche centimetro in più e funziona meglio come filtro a centrocampo).

Magari, però, Inzaghi cerca un giocatore diverso. L’ideale per l’Inter sarebbe andare su un giovane ma di grande valore: uno come Samuele Ricci. Un regista dunque, in modo da poter di nuovo sperimentare Asllani come mezzala. Il Toro dovrebbe cedere il suo play a 25 milioni circa.