Giuntoli chiama Marotta: proposto uno scambio all’Inter

Il direttore tecnico della Juventus vuole un giocatore di Inzaghi. I bianconeri propongono uno scambio che può piacere ad Oaktree

Amici mai. La rivalità tra Inter e Juve va avanti da decenni e gli avvenimenti dentro e fuori dal campo tra le due squadre impediscono che si possa arrivare ad una alleanza tra i due club. Questo non vuol dire che interessi comuni non possano in rari casi produrre delle eccezioni, specie sul terreno del calciomercato.

Cristiano Giuntoli ha rivoluzionato la Vecchia Signora la scorsa estate, cambiando in primis l’allenatore da Allegri a Thiago Motta e poi molti giocatori della rosa. A gennaio, anche a causa degli infortuni, la Juventus si appresta di essere di nuovo protagonista e verosimilmente lo sarà anche a giugno. Come rivelato da Calciomercato.it, infatti, nonostante gli arrivi dei vari Khephren Thuram, Douglas Luiz e Koopmeiners a centrocampo, il direttore tecnico bianconero continua ad essere un grande estimatore di Davide Frattesi per rinforzare la linea mediana.

Insoddisfatto per lo scarso impiego sotto la guida di Simone Inzaghi alla sua seconda stagione in nerazzurro, il nazionale azzurro sta collezionando una serie di estimatori in Italia e non solo. Il Napoli lo vorrebbe già a gennaio in prestito con obbligo di riscatto, la Roma lo riporterebbe volentieri nel club in cui è cresciuto e all’estero è sempre viva la pista che porta al Tottenham.

Calciomercato Juve, carta Weah per arrivare a Frattesi

L’Inter spera che possa scatenarsi un’asta che faccia lievitare il prezzo di Frattesi fino a cifre vicine ai 45-50 milioni di euro. Da capire se, tuttavia, sarebbe disposta a cedere l’ex Sassuolo anche alla Juventus.

I due club non fanno affari dall’ultimo giorno di agosto del 2015, quando Hernanes lasciò Appiano Gentile per Torino a fronte di un’offerta da 13 milioni di euro. Stavolta Giuntoli potrebbe mettere sul piatto il cartellino di un giocatore come Timothy Weah, che sarebbe molto gradito al gruppo Oaktree, ancora intenzionato a prendere un nazionale statunitense all’Inter.

Sia lui che Frattesi hanno un contratto fino al 2028 ed hanno praticamente la stessa età, essendo nato a settembre del 1999 il romano e a febbraio del 2000 l’americano. In nerazzurro potrebbe essere una valida alternativa a Dumfries a destra, specie qualora non dovesse essere rinnovato il contratto a Darmian. In bianconero invece c’è abbondanza di calciatori nel suo ruolo: da Conceicao a Yildiz passando per Mbangula e Nico Gonzalez. Per ora è soltanto un’idea, ma chissà che da qui a luglio non diventi qualcosa di più.